FC BARCELONA
El Barça cede a Adrian Simon al Cornellà
El centrocampista estadounidense, renovado este verano hasta 2026, regresa a su exequipo para sumar minutos en Tercera Federación
Adrian Simon, centrocampista estadounidense del Barça Atlètic, jugará cedido esta temporada en el Cornellà, de Tercera Federación. El futbolista de 19 años renovó su contrato con el club azulgrana hasta 2026, pero no entraba en los planes del entrenador del filial azulgrana, Juliano Belletti.
Simon, que fue internacional con la selección sub-17 de Estados Unidos, ha vivido un calvario con las lesiones desde 2023. En septiembre de ese año, el centrocampista sufrió una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha. Cuando volvió, la temporada pasada, apenas pudo disputar tres encuentros con el juvenil azulgrana, todos ellos partiendo desde el banquillo, por culpa de varios problemas físicos que le impidieron participar con asiduidad.
Este verano, tras prolongar su vinculación con el FC Barcelona, el estadounidense tampoco pudo ejercitarse con sus compañeros del Barça Atlètic en pretemporada, como consecuencia de unas molestias en el cartílago de la rodilla izquierda.
Ahora, ya con el alta médica, el conjunto azulgrana ha optado por cederle a un equipo que conoce bien para que pueda recuperar la confianza. Simon, antes de recalar en el Infantil B de La Masia en 2018, formó parte del alevín del Cornellà, club al que regresa siete temporadas después.
