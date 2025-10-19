El Barça Atlètic busca el 'Pleno al 15' con la gran novedad de Landry Farré

El líder Barça Atlètic quiere mantener su posición de privilegio en un escenario de categoría como es el Camp d'Esports. Los de Juliano Belletti se encuentran en un gran momento de forma pese a las bajas, las llamadas internacionales y las necesidades del primer equipo. Se han convertido en un equipo muy potente juegue quien juegue y este es su gran activo. Ante un Atlètic Lleida que todavía no ha logrado estrenar su casillero de victorias (4 empates y 2 derrotas), los azulgranas buscan la quinta consecutiva.

Belletti: "Dentro del equipo creo competitividad entre ellos y esto les hace buscar su mejor versión" / FC BARCELONA

Hansi Flick citó para el derbi contra el Girona a Xavi Espart y Juan Hernández, dos piezas clave para un Belletti que podrá contar con ambos. No estará en cambio con Mbacke, pues, durante la semana se ha conocido la lesión del central senegalés, ahora que estaba empezando a asomar la cabeza de nuevo. Estará tres semanas de baja por la fractura del tercer metacarpiano de la mano izquierda.

Landry Farre renueva con el FC Barcelona por tres temporadas / FC BARCELONA

La buena noticia es el regreso de Landry Farré tras superar un esguince de tobillo que le ha tenido de baja desde finales de agosto, aunque ha podido recortar plazos respecto a la previsión inicial del club de 8 semanas de baja. El defensa culminará de esta manera una semana muy positiva, en la que firmó la renovación hasta 2028 con el club azulgrana.

Belletti no pudo contar hasta bien entrada la semana con los internacionales. Regresaron Dani Rodríguez, Shane Kluivert, Álvaro Cortés, Andrés Cuenca y un Óscar Ureña que disputó su primer partido como internacional absoluto con la selección de la República Dominicana.

Belletti: "Si uno se va, otro tendrá la oportunidad"

"Sí, es muy buen momento, los jugadores han trabajado para eso. Primero hay que jugar bien, después ganar, y lo más difícil es mantenerlo. Aún queda mucha temporada", recordó Juliano Belletti, que habló de las características del Atlètic Lleida: "Es un equipo muy fuerte físicamente, es bueno en transiciones ofensivas y centros laterales". Pero destacó que su Barça Atlètic "ha evolucionado mucho defensivamente y en saber jugar sin balón". Sobre las bajas, el técnico de Cascavel fue rotundo: "Si uno se va, otro tendrá la oportunidad. La competitividad hace buscar en los jugadores su mejor versión", razonó.

El Atlètic Lleida, que entrena el exazulgrana Gabri, viene de un importante desgaste tras caer en los penaltis entre semana en la Copa Federación contra el Ourense.

Horario y dónde ver

El partido entre el Atlètic Lleida y el Barça Atlètic se disputa el domingo 19 de octubre en el Camp d'Esports a partir de las 17.00 horas con el arbitraje de Manuel Ramírez.

El derbi catalán entre ilerdenses y azulgranas será televisado por Esport3 y el youtube premium del FC Barcelona.