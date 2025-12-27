Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Barça - Borussia Dortmund, en directo: streaming del partido de LaLiga Futures, en vivo

Sigue el debut del Barça en Gran Canaria en la edición XXIX de LaLiga Futures

El XXIX Torneo Internacional LaLiga FC Futures se celebra en el Estadio de Gran Canaria

El XXIX Torneo Internacional LaLiga FC Futures se celebra en el Estadio de Gran Canaria / @fundacion_JRM

