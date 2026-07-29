El Barça blinda al juvenil Nuhu Fofana hasta 2030

El FC Barcelona continúa asegurando el futuro de los jugadores con más talento de La Masia. El club blaugrana ha anunciado este miércoles la renovación de Nuhu Fofana, que ha ampliado su contrato hasta el 30 de junio de 2030 después de completar una temporada de crecimiento constante en el Juvenil A, que le permitió debutar con el Barça Atlètic.

El acuerdo refuerza la apuesta de la entidad por uno de los delanteros con mayor proyección de la cantera. La firma del nuevo contrato se ha llevado a cabo en la Ciutat Esportiva Joan Gamper con la presencia del director del Fútbol Formativo, José Ramón Alexanco.

Su segunda oportunidad

La historia de Nuhu Fofana en el Barça no ha sido un camino sencillo. El atacante de Mataró, nacido el 28 de julio de 2008 y de padres malienses, ya había formado parte del fútbol base blaugrana durante la etapa de fútbol-7, aunque posteriormente salió del club para continuar su formación en el Sabadell y el Cornellà. Su regreso el pasado verano supuso una auténtica segunda oportunidad. Y no fue fácil. Durante los primeros meses apenas tuvo protagonismo en el Juvenil A, acumulando muy pocos minutos en las primeras jornadas del campeonato. Sin embargo, el delantero nunca dejó de trabajar y acabó dándole la vuelta a la situación hasta convertirse en una de las piezas más importantes para Pol Planas.

En su temporada de regreso disputó 33 partidos con el Juvenil A repartidos entre Liga, UEFA Youth League, Copa del Rey y Copa de Campeones. Además de marcar cuatro goles ligueros, brilló especialmente en la Copa del Rey juvenil, donde anotó cinco tantos y confirmó su enorme capacidad para decidir partidos.

Nuhu Fofana celebrando un gol con el Barça / Dani Barbeito

Ya ha debutado en el filial

Su crecimiento también tuvo recompensa con el Barça Atlètic. Juliano Belletti empezó a contar con él durante el segundo tramo del curso y el delantero debutó con el filial, llegando a disputar cuatro encuentros y dejando muy buenas sensaciones gracias a su potencia física, capacidad para fijar centrales y trabajo sin balón. Ese rendimiento también le permitió entrar en la dinámica de la selección española sub-18, confirmando el salto de calidad experimentado durante los últimos meses.

Ahora, con la renovación ya cerrada hasta 2030, el Barça asegura la continuidad de un delantero diferente al perfil habitual de La Masia, con potencia, presencia física e intensidad, y que aspira a seguir creciendo entre el Juvenil A y el Barça Atlètic con el objetivo de acercarse, paso a paso, al primer equipo.