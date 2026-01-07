Barça Atlètic - Valencia Mestalla, en directo: resultado y goles del partido de Segunda RFEF, en vivo

¡Bienvenidos a los Directos de SPORT.es! Antes de la semifinal de la Supercopa de España entre el FC Barcelona y el Athletic Club, vamos a calentar motores con el duelo aplazado de la Jornada 15 de la Liga de Segunda RFEF entre el Barça Atlètic de Juliano Belletti y el Valencia Mestalla. Aquí podrás seguir todos los detalles al minuto.