En Directo
FC BARCELONA
Barça Atlètic - Valencia Mestalla, en directo: resultado y goles del partido de Segunda RFEF, en vivo
Sigue en directo hoy en SPORT el partido aplazado de la jornada 15 de Segunda Federación entre el Barça Atlètic y el Valencia Mestalla
Xavi Turu
A la espera de conocer los onces iniciales, os dejamos todos los detalles de la previa del encuentro que se disputará en el Estadi Johan Cruyff a partir de las 18:00 horas (CET).
El técnico azulgrana dio a conocer esta mañana la lista de convocados para un duelo pendiente desde el pasado 14 de diciembre, cuando se tuvo que aplazar debido a las alertas por lluvia en aquellos días.
¡Bienvenidos a los Directos de SPORT.es! Antes de la semifinal de la Supercopa de España entre el FC Barcelona y el Athletic Club, vamos a calentar motores con el duelo aplazado de la Jornada 15 de la Liga de Segunda RFEF entre el Barça Atlètic de Juliano Belletti y el Valencia Mestalla. Aquí podrás seguir todos los detalles al minuto.
