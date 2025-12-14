Aplazado el Barça Atlètic - Valencia Mestalla

El Barça Atlètic no jugará este domingo. El club azulgrana ha comunicado oficialmente que la RFEF ha confirmado el aplazamiento del partido ante el Valencia Mestalla, previsto para las 18.00 horas en el Estadi Johan Cruyff, debido a la alerta por fuertes lluvias activada en la Comunidad Valenciana.

El motivo de la suspensión es la imposibilidad de desplazamiento del filial valencianista, siguiendo la recomendación de Protección Civil de evitar viajes ante la situación meteorológica adversa. Ante este escenario, la Federación ha optado por posponer el encuentro correspondiente a la jornada 15 del grupo 3 de Segunda Federación.

En su comunicado, el club blaugrana informa de que la RFEF fijará en los próximos días una nueva fecha, de acuerdo con ambas entidades, para la disputa del partido, una vez se den las condiciones de seguridad necesarias para que el equipo valencianista pueda desplazarse hasta la Ciutat Esportiva del Barça en Sant Joan Despí.

Frenazo al Barça

El aplazamiento frena el intento de reacción del Barça Atlètic, que llegaba al duelo con la obligación de sumar tres puntos para seguir enganchado a la lucha por el liderato. El equipo de Juliano Belletti se encuentra a cuatro puntos del líder, el Poblense, y a tres del Atlético Baleares, y recibía a un Valencia Mestalla situado en la zona baja de la clasificación.

Además, el choque ante el conjunto che se presentaba como una oportunidad para pasar página del doloroso tropiezo en Alcoy, donde el filial cayó tras encajar un gol en el minuto 93. Todo ello en un contexto complicado por la acumulación de bajas.

Esta misma semana se confirmó la lesión de Sama Nomoko en la Youth League, uno de los futbolistas más desequilibrantes del equipo en este inicio de temporada, que se perderá lo que resta de curso tras sufrir una una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.