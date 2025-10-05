En Directo
FC BARCELONA
Barça Atlètic - UE Olot, en directo: resultado y goles en vivo | 2ª RFEF
Sigue el minuto a minuto entre el Barça Atlètic y el Olot de la jornada 5 de Segunda Federación
Quim Junyent
El interior cde Balsareny no había podido entrar en las convocatorias de Belletti por una lesión. Hoy está en el banquillo ya recuperado.
Dos cambios en el Barça Atlètic respecto a la anterior jornada ante el Sant Andreu: Entran Jofre i Sama Nomoko y se caen Oduro i Ureña.
El Olot saldrá al Johan con este once incial:
Algunas claves de la alineación de Belletti:
- Jofre, que ha estado en dinámica de primer equipo, será titular en el lateral izquierdo.
- Pareja de extremos muy desequilibrante con Nomoko y Dani Rodríguez
- Juan tendrá libertad como mediapunta por delante de un soble pivote (Fariñas-Tommy)
- Bernad sigue como titular en la portería
Mañana de fútbol en el Johan: recordamos que el encuentro empezará a las 12.00 horas.
Ya se conoce el once inicial del conjunto de Belletti: Bernand, Espart, Mbacke, Olmedo, Jofre; Fariñas, Tommy, Juan; Nomoko, Dani Rodríguez y Barberà.
¡Buenos días y bienvenidos al directo del Barça Atlètic-Olot! ¡Empezamos!
