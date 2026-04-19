El Barça Atlètic tropieza en Olot y no depende de sí mismo a falta de dos jornadas

Al Barça Atlètic le esperan dos finales ante equipos ya descendidos (Atlètic Lleida en casa y Torrent fuera), pero sumar los 6 puntos no le garantiza clasificarse para el play-off de ascenso a Primera RFEF. Los de Juliano Belletti, que fueron de menos a más en el partido, se dejaron dos puntos en Olot que pueden ser decisivos y no aprovecharon la derrota del Reus FC Reddis en el feudo del ya ascendido Sant Andreu. El filial azulgrana tiene los mismos puntos (49), pero los reusenses dominan en el goal-average particular (4-2 en el Johan Cruyff y 4-1 en el Municipal de Reus) y reciben al Olot para acabar en Terrassa. Por delante, con dos puntos más está el Alcoyano, que jugará como local ante la UE Sant Andreu y visitará al descendido Porreres. El Barça Atlètic, definitivamente, se ha complicado la vida.

Y eso que arrancaron muy bien los de Juliano Belletti en el Estadi Municipal de Olot, ante un rival que se está jugando la permanencia (está ahora dos puntos por encima de la promoción para evitar el descenso). El técnico brasileño puso en liza a los cuatro 'refuerzos' con dinámica del primer equipo: Kochen, Xavi Espart, Álvaro Cortés y Tommy Marqués. Y arriba, siguió confiando en Víctor Barberá. Un cambo táctico fue ubicar a Ureña por la derecha y a Aziz por la izquierda, ambos a pierna natural, aunque después cambió. Pacífico, que no acabó el partido por lesión, jugó de lateral izquierdo. En el minuto 14, Brian Fariñas ejecutó a la perfección una pena máxima por agarrón muy claro de Joel Arumí a Alexis Olmedo.

Se le ponía de cara el partido al filial, que monopolizó el balón y Toni tuvo el segundo en sus botas. Salió muy cerca del poste su disparo. Hasta el minuto 21 no llegaron los localesa las inmediaciones de Kochen, pero se fueron creciendo. Pudo haber penalti de Aziz a Marcillo y Marc Mas tuvo dos ocasiones clarísimas.

Lesión de Patricio Pacífico

El aguacero del primer tiempo dio paso a la salida del sol y a un juego más tranquilo, que parecía controlado por el Barça Atlètic, pero sin crear oportunidades claras para ampliar, más allá de una de Barberá en carrera. Los locales reclamaron la segunda amarilla para Alexis Olmedo y se fueron creciendo con el paso de los minutos hasta empatar Martí Soler con un chut desde dentro del área tras prolongar Marc Mas de cabeza.

El filial terminó jugando con diez por la lesión de Patricio Pacífico con todos los cambios realizados y el empate puede considerarse como justo. Eso sí, dejó mejor sabor de boca a los de La Garrotxa.

La ficha técnica

UE Olot: Ballesté; Marcillo, Robert Costa, Ayala, Arumí; Martí Soler, Pau López; Albert, Rubén Enri (Nuha 72'), Salvans; y Marc Mas.

Barça Atlètic: Kochen; Xavi Espart, Cortés, Alexis Olmedo (Campos, 81'), Pacífico; Fariñas, Tommy (Guillermo, 81'), Toni Fernández (Juan, 66'); Ureña, Barberà (Delgado, 60') y Aziz (Kluivert 81').

Goles: 0-1 M.14 Brian Fariñas (pen.); 1-1 M.78 Martí Soler.

Árbitro: Javier Villaescusa (Comité Valenciano). TA: Arumí (13'), Pau López (88') / Alexis Olmedo (27'). Juan Hernández (88').

Incidencias: Estadi Municipal d'Olot, 1.541 espectadores.