Barça Atlètic - Torrent CF, en directo: resultado y goles del partido de Segunda Federación, en vivo

MIN 28

¡Gooool del Barça Atlètic!

¡Ahora sí!

Se avanza el filial azulgrana gracias a un gol en propia meta de Alagy Oliveira. Los de Belletti, que ya estaban rondando el gol en los últimos minutos, han encontrado fortuna en una desafortunada acción de la defensa del Torrent.

El autor del centro ha sido Dani Rodríguez, que está siendo un dolor de cabeza para la defensa visitante