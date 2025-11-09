En directo
FC BARCELONA
Barça Atlètic - Torrent CF, en directo: resultado y goles del partido de Segunda Federación, en vivo
Sigue en directo hoy en SPORT el partido de la jornada 10 de la Segunda Federación 2025/26 entre el Barça Atlètic y el Torrent CF
David Raurell
MIN 38
El Barça está rondando el 2-0 en los últimos minutos. Un larguero está salvando a un Torrent CF que está viviendo en su propia área en todo momento. Los jugadores dirigidos por Belletti tienen el control del partido en todo momento
MIN 33
A continuación pueden ver repetido el tanto del Barça Atlètic:
MIN 28
¡Gooool del Barça Atlètic!
¡Ahora sí!
Se avanza el filial azulgrana gracias a un gol en propia meta de Alagy Oliveira. Los de Belletti, que ya estaban rondando el gol en los últimos minutos, han encontrado fortuna en una desafortunada acción de la defensa del Torrent.
El autor del centro ha sido Dani Rodríguez, que está siendo un dolor de cabeza para la defensa visitante
MIN 24
¡Triple ocasión para el Barça Atlètic!
¡A punto de llegar el primer tanto del filial azulgrana!
Ha estado providencial Aitor Arias para evitar el tanto de Ureña, que ha rematado un centro de Dani Rodríguez desde el interior del área pequeña.
Justo después ha sido turno para Juan Hernández, que ha intentado dos disparos que han sido bloqueados por la defensa visitante
MIN 17
Lanzamiento de córner del Barça Atlètic que atrapa sin problemas Aitor Arias.
De momento estamos viviendo pocas oportunidades de peligro en el encuentro
MIN 12
Pobre entrada esta tarde de domingo en el Johan Cruyff. Las graderías del estadio presentan un aspecto bastante vacío para vivir en directo el duelo del filial azulgrana.
MIN 6
¡Llega la primera oportunidad del encuentro!
Tiro lejano de Dani Rodríguez, que buscó sorprender al guardameta del Torrent CF. Sin embargo, el disparo del extremo azulgrana se marchó al lateral de la red.
MIN 3
Juliano Belletti presenta un once con varias rotaciones esta tarde. Se han quedado en el banquillo jugadores como Guille Fernández, Cuenca o Sama Nomoko. Casi nada...
MIN 1
¡Arranca el partido!
Ya en juego en el Johan. La primera posesión es para el Barça Atlètic
¡Cuenta atrás!
Tan solo quedan cinco minutos para que arranque el encuentro en el Johan Cruyff.
- La convocatoria del FC Barcelona para visitar al Celta de Vigo
- Lo pasé mal en el Barça, me lo tomé como algo muy personal, tendría que haber disfrutado más
- El cachondeo de la selección polaca por las fotos de Anna Lewandowska: 'Durante mucho tiempo nadie quiso decirle la verdad a Robert
- El Camp Nou comparado con la lata de sardinas del Bernabéu no tiene color
- Trabajo intensivo de Flick y el staff con Rashford
- Flick despeja las dudas con Joan Garcia y Koundé
- Mario Bruno Fernández 'explota' tras un error de Willy Hernangómez: '¡Qué vergüenza...
- Bàsquet Girona - Barça, en directo: sexta jornada de la Liga Endesa, hoy en vivo