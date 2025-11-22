Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
En Directo

En Directo

FC BARCELONA

Barça Atlètic - Terrassa, en directo: resultado y goles en vivo | 2ª RFEF

Sigue el minuto a minuto el duelo entre el Barça Atlètic y el Barça en el Estadi Johan Cruyff (19.00h; FC Barcelona PPV YouTube)

Juliano Belletti, entrenador del Barça Atlètic

Juliano Belletti, entrenador del Barça Atlètic / Dani Barbeito

Isaac Fandos

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL