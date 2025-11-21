Barça Atlètic-Terrassa: Belletti anuncia "algo diferente para sorprender"

Todos los focos apuntarán al nuevo Spotify Camp Nou pero tras el Barça-Athletic Club los culés más afines a la Masia podrán disfrutar de otro buen espectáculo en el Johan Cruyff.

Los de Belletti reciben al Terrassa (19h) en un duelo de dos equipos con dinámicas contrarias.

Blaugranas y egarenses son dos claros aspirantes al ascenso que medirán sus fuerzas en Sant Joan Despí.

Álvaro Cortés es un puntal del filial / FCB

Si bien el Barça Atlètic es segundo del grupo tercero de la Segunda Federación y el Terrassa ocupa la novena plaza de la clasificación, los de Belletti solo han sumado un triunfo y dos empates en las últimas cinco jornadas.

Los egarenses, en cambio, han logrado sumar siete de los últimos puntos desde que Oriol Alsina relevó a Víctor Bravo en la dirección del Terrassa.

Belletti pide una reacción

Tras la derrota blaugrana en el derbi el cuerpo técnico barcelonista espera que sus jugadores recuperen su mejor versión en casa: "Hay que reaccionar, no solo por el resultado, también por la dinámica de juego, en el último partido faltó algo".

Belletti valora positivamente que solo se haya escapado un punto del Johan pero a domicilio el Barça Atlètic ya ha perdido tres partidos: "En el fútbol lo más difícil es mantener la regularidad y en ello estamos insistiendo bastante".

El factor campo tiene que ser clave aunque el Terrassa de Oriol Alsina solo ha encajado un gol en las tres últimas jornadas: "Hay que aprovechar el hecho de jugar en casa, trabajar mucho y ganar. El Terrassa ha mejorado con el cambio de entrenador están en buena dinámica y muestran un juego más sólido y son eficientes en las transiciones"

Para superar al Terrassa Belletti no variará su propuesta habitual pero sí que avanzó en sus declaraciones a los medios oficiales del club alguna variante que pueda ayudar al equipo a lograr un buen resultado: "Tenemos que ser fieles a nuestro ADN pero también estamos planeando algo diferente para sorprender".

Cambios obligados

La sorpresa podría ser la vuelta al once titular de Sama Nomoko y la presencia entre los titulares de Guille Fernández, un jugador que ya ha participado en los dos últimos partidos del filial. Belletti estará pendiente de las necesidades del primer equipo y la posible convocatoria de Tommy Marqués con Flick abriría la puerta a cambiar la estructura del centro del campo blaugrana.

Guille Fernández quiere reivindicarse en el filial / FCB

Óscar Ureña, tras sus compromisos internacionales con la República Dominicana, apunta a ser de nuevo el '9' titular.

Alineaciones probables

El partido entre el Barça Atlètic y el Terrassa se podrá ver en directo por el canal de Youtube del Barça. Estas podrían ser las alineaciones de un partido que dirigirá Paola Cebollado.

Barça Atlètic: Emilio Bernad, Anaya, Mbacke, Cortés, Jofre; Brian Fariñas, Guille, Juan Hernández; Sama Nomoko, Ureña, Dani Rodríguez.

Terrassa: Marcos, Laurari, Álvaro, Estévez, Schouten, Domingo, Josemi, Barrero, Guti, Van de Heerik y Joel