El Barça Atlètic sigue creciendo y gana al Europa con gol de Aziz

El Barça Atlètic continuó en línea creciente y ganó al CE Europa, equipo de Primera RFEF que la campaña pasada jugó la promoción para subir a Segunda, en el cuarto amistoso de la pretemporada 2026/27. El equipo de Juliano Belletti, con el refuerzo de última hora de Ebrima Tunkara, venció al cuadro escapulado en el Johan Cruyff gracias al solitario tanto de Aziz Issah.

El extremo ghanés aprovechó un buen pase filtrado de Landry y batió al exblaugrana Nil Ruiz con un disparo cruzado poco después del cuarto de hora de juego. El Europa tuvo alguna ocasión más en la primera mitad, con un chut al larguero de Tito como oportunidad más destacada, pero en líneas generales el encuentro fue muy equilibrado. El Barça, con las bajas de Ibrahim Diarra y Álex González por sobrecarga, tuvo posesión del balón, iniciativa y voluntad de llevar el peso del duelo.

Justo antes del descanso, Shane Kluivert lo probó desde fuera del área, pero el arquero del Europa reaccionó bien.

En la reanudación el guion fue el mismo. Igualdad máxima, pocas llegadas a las áreas y un carrusel de cambios en ambos equipos. Un intento de Joan Mascaró que se marchó desviado en los compases finales del compromiso fue la ocasión más peligrosa. El conjunto visitante buscó el empate, pero el triunfo culé no se escapó. El marcador ya no se movió y el Barça Atlètic certificó una victoria por la mínima frente a un adversario de una categoría superior.

Ebrima Tunkara fue uno de los protagonistas del partido. El joven futbolista, de solo 16 años, había completado hasta ahora toda la pretemporada con el primer equipo y fue titular contra el Europa. Tunkara disputó sus primeros 60 minutos de pretemporada con el filial en una nueva oportunidad para seguir creciendo y cogiendo experiencia.

El filial del Barça, que empezará su misión de ascender a Primera RFEF el fin de semana del 5 y 6 de septiembre contra el Náxara en el Estadi Johan Cruyff (horario por definir), sigue adquiriendo tono físico y mejorando sensaciones. La quinta semana de pretemporada del conjunto culé acabará con un nuevo test ante el Vilanova a domicilio (19 horas), esta vez a puerta abierta