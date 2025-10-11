En directo
Barça Atlètic - Reus FC Reddis, en directo: resultado y goles en vivo | 2ª RFEF
Sigue el minuto a minuto entre el Barça Atlètic y el Reus FC Reddis de la jornada 6 de Segunda Federación
David Raurell
Duelo de la zona alta
Este derbi catalán enfrentará a dos de los mejores equipos de la categoría.
Tanto los de Belletti como los de Carrasco se encuentran en lo alto de la tabla con 12 puntos de 15 posibles. Junto a ellos también destaca la presencia del At. Baleares
Por su parte, el Reus FC Reddis saldrá de inicio con el siguiente equipo:
Pepo; Beni, Xavi Molina, Recasens, Alarcón, Casals; Fran Carbià, Folch, Ricardo Vaz, Xavi Jaime; Homet
Once titular del Barça Atlètic
Con Kochen; Xavi Espart, Mbacke, Alexis Olmedo, Jofre Torrents; Tommy, Brian Fariñas, Roger Martínez; Sama Nomoko, Víctor Barberá y Juan Hernández.
¡Buenas tardes! Bienvenidos a la transmisión en directo del derbi catalán entre el Barça Atlètic y el Reus FC Reddis de la sexta jornada de la Segunda RFEF. Un duelo en la cumbre. ¡Arrancamos!
