El Barça Atlètic progresa y firma un meritorio empate contra el CE Sabadell

El Barça Atlètic mostró una esperanzadora imagen, la mejor en lo que llevamos de pretemporada, ante un conjunto de superior categoría (Primera RFEF) como el Sabadell. El encuentro, que se disputó en el Estadi Johan Cruyff a puerta cerrada por motivos logísticos, tuvo alternativas y fases de muy buen juego. Para los de Juliano Belletti, es una muy buena noticia la competitividad mostrada, pues el próximo sábado (21.30 h) hay ni más ni menos que un título en juego en Maracaná: la Copa Intercontinental frente al Flamengo.

La mejoría del fiial azulgrana respecto a la derrota ante el Nàstic, de la misma categoría que el Sabadell, hace siete días es evidente. El gol barcelonista fue obra del turolense Juan Hernández, uno de los futbolistas procedentes del Juvenil A que este año tendrá muchas cosas que decir en el Barça Atlètic.

Abrió el marcador el filial azulgrana a los 18 minutos, después de que el arranque fuera de dominio de los de Ferran Costa, aunque sin ocasiones claras de gol. Un gran pase entre los centrales rivales de Tommy Marqués lo culminó Juan con una preciosa vaselina.

El tanto a favor activó todavía más a los de Belletti, pero poco a poco los vallesanos fueron reaccionando y apareció la figura de Eder Aller. El leonés contrarrestó dos acciones de gol, sobre todo cuando rozó con los guantes el disparo de Joel Priego que se estrelló en el travesaño.

Álvaro Cortés cometió un penalti muy discutido por los azulgranas sobre Urri y esta vez (en el partido anterior contra el Reus lo tiró Rodrigo), el encargado de transformarlo fue el extremo López-Pinto, que batió a Eder.

Víctor Barberá se une a los lesionados

Tras el descanso, y pese al carrusel de cambios, ambos conjuntos continuaron practicando un fútbol ofensivo y llegando al área rival, aunque el marcador ya no se movió. Belletti hizo hasta 11 cambios, aunque quien no pudo jugar por una lesión muscular fue Víctor Barberá y habrá que ver si está disponible para el viaje a Brasil.

El Barça Atlètic puso velocidad y juego más directo en este tramo, mientras que el CE Sabadell lo probó con acciones de Coscia y Miguelete en un choque entretenido.

El próximo compromiso de los azulgranas es la Copa Intercontinental con un combinado de futbolistas del filial y del Juvenil A (todos deben ser sub-20) y los que no entren en la convocatoria y no estén lesionados jugarán un amistoso contra el Atlètic Lleida, en la Ciutat Esportiva Joan Gamper y a puerta cerrada, el viernes 22, a las 19.00 horas.

Por su parte, el CE Sabadell se medirá al Ibiza en la Nova Creu Alta el sábado a partir de las 20.00 horas, en lo que será la presentación del equipo y el último amistoso antes de arrancar la Liga contra el Eldense.

Ficha técnica

Barça Atlètic: Eder Aller; Espart, Landry, Cortés, Cuenca; Fariñas, Tommy, Pedro Rodríguez; Juan Fernández, Gistau y Jan Virgili. También jugaron Oduro, Kluivert, Junyent, Eldar, Joan Anaya, Alexis Olmedo, Pedro Villar, Parriego, Adri Guerrero, Aziz, Walton.

CE Sabadell: Fuoli; Ton Ripoll, Bonaldo, Kaisr, Genar; Quadri, Urri; López-Pinto, Priego, Astals; Escudero. También jugaron Rubén Martínez, Miguelete, Coscia, Sergio Cortés Carlos García, Pau Fernandez, Alfonso Zamora i Albert Tolosa.

Goles: 1-0, Juan Hernández (m.18); 1-1, López-Pinto (m.43, de penalti).

Árbitro: Heaven Núñez Ruiz. Amonestó al local Tommy y al visitante Urri.

Estadio: Johan Cruyff (puerta cerrada).

Belletti: "Hemos mejorado muchísimo"

Tras el partido, el técnico del Barça Atlètic, Juliano Belletti, se mostró muy satisfecho porque "nuestro juego ha mejorado muchísimo comparado con los dos últimos partidos y es lo que queremos".

No se mostró preocupado por el hecho de que el filial sume pocos goles en esta pretemporada, pues "jugamos contra un rival que nos requirió mucha paciencia y la tuvimos". Y se mostró orgulloso del trabajo atrás: "Siempre buscamos mucho mejorar en defensa, lo más importante es la ubicación de los jugadores, vencer los duelos, las cuberturas, y los jugadores lo han hecho genial. Hemos encajado un gol de penalti que no ha sido penalti".

También se refirió el brasileño a la preparación de la Copa Intercontinental sub-20. "Es un partido sub-20 y no serán todos los jugadores del Barça Atlètic los que irán. Estoy trabajando las dos últimas semanas tanto la pretemporada del filial y al mismo tiempo el partido de Maracaná, siempre buscando la mejora física y de técnica individual. Tendremos unos días en Brasil para llegar mejor preparados a este gran partido", dijo.