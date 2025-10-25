En Directo
BARÇA ATLÈTIC
Barça Atlètic - UD Poblense, en directo: resultado y goles en vivo del partido de Segunda RFEF
Sigue el minuto a minuto entre el Barça Atlètic y el UD Poblense de la jornada 8 de Segunda Federación
Xavier Zapater
Los azulgranas tratarán de reencontrarse con la victoria tras la derrota en Lleida (3-2) en la última jornada, y mantenerse así al frente de la clasificación que lidera con 15 puntos, frente a una UD Poblense que ha ascendido esta temporada a la categoría pero que está pisando fuerte, situado en la tercera plaza con 14 puntos.
¡Bienvenidos a los directos de SPORT.es! Este domingo vamos a seguir al minuto todas las incidencias del partido Barça Atlètic - UD Poblense en el estadi Johan Cruyff (12.00 horas), dentro de la Jornada 8 del grupo 3 de Segunda Federación.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El once que ha ensayado Flick para el Clásico del Bernabéu
- La convocatoria del FC Barcelona para el Clásico contra el Real Madrid
- Maldini se moja antes del Clásico: 'El Barça firmaría este resultado
- El gran gesto de capitán de Raphinha
- La confesión más sincera de Nicki Nicole: '¿Estás embarazada? No, pero...
- Las cartas de Flick para el clásico
- Piqué: 'Aceptemos a Lamine como es, no nos lo carguemos
- El último recado de Lamine Yamal al madridismo antes del clásico en su Instagram