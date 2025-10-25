En Directo
BARÇA ATLÈTIC
Barça Atlètic - UD Poblense, en directo: resultado y goles en vivo | 2ª RFEF
Sigue el minuto a minuto entre el Barça Atlètic y el UD Poblense de la jornada 8 de Segunda Federación
Los azulgranas tratarán de reencontrarse con la victoria tras la derrota en Lleida (3-2) en la última jornada, y mantenerse así al frente de la clasificación que lidera con 15 puntos, frente a una UD Poblense que ha ascendido esta temporada a la categoría pero que está pisando fuerte, situado en la tercera plaza con 14 puntos.
¡Bienvenidos a los directos de SPORT.es! Este domingo vamos a seguir al minuto todas las incidencias del partido Barça Atlètic - UD Poblense en el estadi Johan Cruyff (12.00 horas), dentro de la Jornada 8 del grupo 3 de Segunda Federación.
- ¡Raphinha no entrena a dos días del clásico!
- Ansu Fati: puerta cerrada en el Barça
- El plan del Barça con Xavi Espart
- En el Getafe no se creen lo de Uche
- Lamine, sobre el Madrid y el Porcinos de Ibai: 'Roban, se quejan...
- Las cartas de Flick para el clásico
- El sueño interrumpido de Nico e Iñaki Williams: peligra el Barça
- Lamine explica su primer entreno con el Barça: 'La cogí y me las fumaba todas