Barça Atlètic - UD Poblense, en directo: resultado y goles en vivo | 2ª RFEF

Los azulgranas tratarán de reencontrarse con la victoria tras la derrota en Lleida (3-2) en la última jornada, y mantenerse así al frente de la clasificación que lidera con 15 puntos, frente a una UD Poblense que ha ascendido esta temporada a la categoría pero que está pisando fuerte, situado en la tercera plaza con 14 puntos.