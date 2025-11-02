El Barça Atlètic perdona y cede el liderato en Girona

El Barça Atlètic ha perdido el liderato del Grupo 3 de la Segunda Federación después de un empate sin goles en Montilivi frente al Girona B. Un resultado que no cambió por la falta de puntería de los barcelonistas cuando en la segunda mitad pisaron el acelerador. El Reus y Poblense encabezan ahora el campeonato con un punto de ventaja respecto a los de Juliano Belletti.

Girona B-Barça B Segunda Federación GIR 0 0 BAR Alineaciones Girona B Sergi Puig, Ferran (Gibi, 70'), Biel, Salguero, Pol Arnau, Raúl, Lass, Papa (Hamany, 60'), Nil (Shin, 60'), Sarasa (Arenzana, 84') y Arango (Garrido, 70') Barça Atlètic Emilio Bernad, Landry(Guillem Víctor, 70') , Cortés, Cuenca, Jofre (Oduro, 70'), Bryan Fariñas, Tommy, Toni Fernández (Juan Hernández, 46'), Sama Nomoko, Ureña y Dani Rodríguez (Kluivert, 82')

El partido fue equilibrado de inicio con un Girona B que hacía daño por las bandas, sobre todo, gracias a Ferran y Nil. El Barça B aguantó y cuando tuvo el balón sufría en la zona de tres cuartos para encontrar espacios.

La segunda mitad fue otra historia. Ureña perdonó un mano a mano ante Sergi Puig, tampoco supo enviar un remate a bocajarro a la red, mientras que Juan Hernández también chocó contra el portero del Girona B, quien fue el mejor jugador del partido.

Emili Bernad, por su parte, estuvo igualmente seguro sobre todo en los centros y balones aéreos que buscó el conjunto gironí. Raúl fue quien le puso en más aprietos con un disparo que buscaba la escuadra.

El toma y daca final no acabó con éxito para un Barça Atlètic que deberá pelear para recuperar la cabeza.

Solo una parte para Toni Fernández

Belletti tuvo el refuerzo de Toni Fernández, jugador en dinámica del primer equipo, pero al media punta se le vio falto de ritmo y no rompía en la zona de tres cuartos. Esto llevó a que fuera sustituido por un Juan Hernández cuyas arrancadas generaron más peligro.

Jofre Torrents, otro habitual con Hansi Flick, también se fue al banquillo antes de tiempo, sustituido por Oduro. Jofre cumplió bien en ataque, aunque en defensa le tocó sufrir más de la cuenta.