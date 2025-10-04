Barça Atlètic-Olot: Horario, dónde ver y alineaciones probables

Duelo de equipos en forma. Si el filial blaugrana lidera el grupo tercero de la Segunda Federación con nueve puntos en cuatro jornadas el Olot es cuarto con ocho puntos.

Si los blaugranas buscan su tercera victoria consecutiva y seguir contando por triunfos sus partidos de local, el conjunto de Roger Vidal quiere alargar su condición de invicto.

Jofre Torrents vuelve al filial / FCB

El Barça Atlètic no ha recibido ni un gol en el Johan Cruyff, estadio en el que ha marcado seis goles y no ha sumado los seis puntos en juego. El Olot ha ganado sus dos partidos como local y ha empatado en sus dos visitas. El equipo de Belletti llega pletórico tras ganar en el Narcís Sala (0-1 al Sant Andreu) mientras que el Olot también venció por la mínima en la anterior jornada (2-1).

Dos rivales enrachados

El equipo de Roger Vidal es un conjunto especial ya que destaca desde hace años por configurar plantillas con un 100% de jugadores catalanes mientras que los de Belletti son el equipo más joven de la categoría.

En el Olot ningún jugador ha repetido en el aspecto goleador mientras que en el Barça atlètic los máximos realizadores son Barberá y Ureña (2 goles).

Otro punto en común de ambos conjuntos es su fiabilidad defensiva ya que tanto Olot como Barça Atlètic son los equipos que menos han encajado de su liga con dos tantos recibidos.

Roger Martínez aspira a ser titular / FCB

En el aspecto anotador el Barça Atlètic es el segundo mejor equipo del grupo tercero de la Segunda Federación mientras que el Olot es el más efectivo con un gol marcado por partido.

Tommy Marqués fue titular contra el Olot / FCB

Belletti cuenta con numerosas ausencias ya que a los lesionados Guille, Diarra, Parriego y Landry hay que sumarles los internacionales Sub-20 Cuenca y Cortés así como los convocados por Flick Kochen, Eder, Toni y Dro.

Quim Junyent, recuperado de sus problemas físicos, y Shane Kluivert son las principales novedades de una convocatoria en la que Aziz también ha sido citado por Belletti. Además de Bernad el otro portero citado es el guardameta del Juvenil B Gerard Sala.

Óscar Gistau es la baja más importante para el Barça Atlètic ya que el de Salou será operado este marte de una lesión en el menisco mientras que Ivan Breñé es la única ausencia del Olot por cuestiones físicas.

La visión de Belletti

El técnico brasileño recupera también al lateral izquierdo Jofre Torrents que con la presencia de Balde pierde opciones de mantenerse en dinámica de primer equipo.

Belletti ha explicado en los medios oficiales del club que "en casa tenemos que arriesgar más y antes que ganar hay que jugar bien". Pese a que el brasileño insiste en la fidelidad al estilo recuerda que "en esta categoría también hay que adaptarse a los rivales especialmente en el trabajo sin balón".

En la pretemporada el Barça Atlètic ganó al Olot pero en aquel partido las probaturas marcaron un encuentro que no sirve de referencia para el de este domingo.

Horario y dónde ver el partido

El encuentro entre el Barça Atlètic y el Olot se disputará este sábado en el Johan Cruyff. El encuentro arrancará a las 12h y será dirigido por el árbitro Miquel Pujol.

Shane Kluivert anotó el 2-0 contra el Olot / FCB

El partido correspondiente a la quinta jornada del grupo tercero de la Segunda Federación se verá en directo a través del canal Esport 3.

Alineaciones probables

Barça Atlètic: Bernad, Espart, Mbacke, Alexis Olmedo, Jofre Torrents; Tommy, Brian Fariñas, Juan; Sama Nomoko, Barberá y Dani Rodríguez.

Sama Nomoko celebra el gol de la victoria del Barça Atlètic / FCB

Olot:Pol Ballesté, Maffeo, Fuentes, Ayala, Arumí; Soler, Del Campo, Albert López, Puigverd; Enric y Mas.

Derbi estelar a las 16h

El Juvenil A del Barça recibirá al Espanyol (16h) en un partido que se emitirá en directo el canal de Youtube del club.

Los de Pol Planas siguen sumando sus partidos por victorias y aventajan al conjunto blanquiazul en cinco puntos. Un triunfo barcelonista en el derbi dejaría a los de Javi Chica muy tocados. El Barça jugó el miércoles un encuentro muy intenso contra el PSG correspondiente a la segunda jornada de la fase liga de la Youth League.

Adrián Guerrero ejerce normalmente de falso 9 / Valentí Enrich

El extremo neerlandés Shane Kluivert y el lateral derecho Espart remontaron el gol inicial de los franceses.

El partido será especial para Uri Pallas, un extremo habitualmente titular en el Barça que militó el curso pasado en el conjunto perico.