Barça Atlètic-Náxara CD: Arranca la operación ascenso en el Johan Cruyff

Segunda temporada del Barça Atlètic en la cuarta categoría del fútbol español. Juliano Belletti y su cuerpo técnico ya conocen todos los secretos de esta categoría y pondrán todo su conocimiento y trabajo para lograr ascender.

El camino para regresar a la Primera Federación empieza en el Johan Cruyff contra un rival inédito para los blaugranas.

Orian Goren fue el mejor jugador del Barça / Valentí Enrich

El Náxara Club Deportivo es una modesta entidad de la localidad riojana de Nájera. Este club fundado en 1933 logró la temporada pasada mantenerse en la Segunda Federación y este curso jugará por primera vez contra el filial barcelonista.

Los de Arturo Guerra buscarán dar la sorpresa ante un filial blaugrana con ganas de iniciar de la mejor manera el asalto a la Primera Federación.

La visión de Belletti

Juliano Belletti ha explicado a los medios del club su visión sobre el debut liguero previsto para este domingo a las 19h: "Ha sido una pretemporada muy buena con siete semanas de gran trabajo físico, técnico y táctico para que los jugadores lleguen con confianza a este primer partido de liga"

El entrenador brasileño es consciente del doble objetivo que tiene su equipo en la presente temporada: "Sabemos los objetivos que tenemos que son preparar a los jugadores para el primer equipo y también intentar conseguir el ascenso"

Belletti conoce las virtudes y debilidades de un Náxara CD que llega sin presión a Barcelona con la intención de dar la campanada: "Tendremos a un rival muy motivado por jugar en el Johan Cruyff. Tienen un sistema defensivo muy sólido y nos va a exigir mucho. Hemos trabajado bien para adaptarnos a jugar contra sistemas diferentes".

Facilidades para la asistencia al Johan Cruyff

Los socios del Barça tienen la posibilidad de asistir al Johan Cruyff de manera gratuita. Para el resto de aficionados las entradas oscilan entre los 12 y 21 euros.

El Barça Atlètic jugó el jueves la final de la Copa Catalunya ante un rival de la Liga Hypermotion.

Aunque el equipo de Belletti perdió por la mínima contra el Sabadell, los blaugranas mostraron un gran espíritu competitivo y se reafirmaron como un candidato claro al ascenso de categoría.

Dónde ver el partido y alineaciones probables

El partido entre el Barça Atlètic y el Náxara se disputará este domingo a las 19 horas en el Johan Cruyff.

El encuentro se podrá seguir en directo por Barça Play y el canal oficial del Barça de Youtube.

Hafiz Gariba y Álex Campos apuntan alto / Dani Barbeito

El partido será arbitrado por Javier Villaescusa y puede contar con estas alineaciones.

Barça Atlètic: Iker Rodríguez, Landry Farré, Álex Campos, Hafiz Gariba, Caicedo; Pedro Villar, Ybarra, Orian Goren; Aziz, Ignasi Quer y Shane Kluivert.

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