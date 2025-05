Un Barça Atlètic sin margen de error se aferra a un milagro

El Barça Atlètic logró sobrevivir a la última jornada. A pesar de la decepcionante derrota en casa ante el Amorebieta, los resultados de sus grandes rivales evitaron que el golpe fuera devastador. Con 12 puntos por jugarse, el filial visita Lugo a cinco puntos de la permanencia.

Un escenario que, tal y como apuntó Sergi Milà, no le permite margen de error al equipo. El técnico parecía haber logrado un cambio de dinámica (tres victorias en los últimos cuatro partidos) pero el 0-2 en casa de la última jornada fue un auténtico jarro de agua fría.

"El equipo está muy mentalizado de cómo afrontar el partido en Lugo", empezó diciendo Milà. "Un equipo de buen nivel con unos objetivos que también son los nuestros aunque nos lleven una ventaja. Tenemos que ser prácticamente perfectos en lo que nosotros somos muy buenos y tratar de ser competitivos en las facetas donde el rival nos puede hacer daño".

Las grandes incógnitas

Una de las grandes incógnitas del filial es una alineación que cuenta con algunos asteriscos importantes. Dani Rodríguez, Landry Farré y Noah Darvich entraron en la lista de Milà y de Flick.

A la espera de ver qué papel tienen en el José Zorrilla, la idea del club es que los tres viajen en una furgoneta desde Valladolid a Lugo; más de tres horas de viaje y 348 km. Ninguno de los tres está siendo habitualmente titular en el filial. Las lesiones musculares le han impedido a Dani ser la pieza clave que tenía que ser y en las últimas semanas está teniendo minutos en las segundas partes. Landry ha tenido más protagonismo en el Juvenil A en los últimos meses y Noah está teniendo una participación anecdótica.

Milà llamó a varios jugadores del Juvenil A para completar la lista como el meta 'Yako', Espart y Cuenca. Además, recupera Godoy, que recibió el alta, y no podrá contar con Mbacke (pubalgia) y Pedro Soma (lumbalgia).

Enfrente tendrá a un Lugo que también llega con urgencias con la figura del técnico Seligrat a debate tras lanzar un órdago a la afición. "Está todo muy igualado y todos los entrenadores, entre los que me incluyo, controlamos todo lo controlable, trabajamos de una manera muy parecida al fútbol profesional y de máximo nivel y a veces ganamos y a veces perdemos, pero en esta categoría no se pueden jugar los partidos como se ven en Movistar Plus", empezó diciendo.

"No tiene nada que ver y eso es lo que ellos ven cuando no van al Ángel Carro, que se quedan a ver partidos de Primera División y a veces no les gustan. Si vamos todos juntos de la mano, vamos a tener muchas posibilidades de conseguirlo, pero no puede haber ninguna fisura entre nosotros".

Horario y dónde ver el lugo-Barça Atlètic

El encuentro entre el Lugo y el Barça Atlètic, correspondiente a la jornada 35 del Grupo 1 de la Primera Federación, se jugará a las 12.00 horas en el Estadio Anxo Carro y podrá verse en FEFTV y Barça One.