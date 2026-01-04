Barça Atlètic - CD Ibiza Islas Pitiusas, en directo: resultado y goles del partido de Segunda RFEF, en vivo

En directo
Min.8 (0-0)
La primera ocasión clara del filial. Shane Kluivert remata al poste. Gran acción inicial del mágico Dro.
Min.6 (0-0)
Dominio claro del B ante un rival que defiende con orden y criterio.
Min.5 (0-0)
Dro está jugando de extremo. Los interiores son Juan y Toni.
Min.3 (0-0)
Primer detalle de Dani con un gran regate y el lateral del Ibiza lo frena con falta. Era amarilla para Edu pero no lo ha visto así el árbitro. Chut dxe la falta de Dani desviado.
Min.2 (0-0)
Toni ha dado el susto pero parece recuperado. Seguirá jugando el mediapunta de Rubí
Min.1 (0-0)
Arranca el partido en el Johan Cruyff. Vamos a ver si empieza bien el año para el equipo de Belletti.
11 Ibiza
Equipo titular CD Ibiza-Islas Pitiusas: Edu Frías, Raúl Castro, Adrián López, Riquelme, Marquitos, Carlos Gilbert, Joan Prado, Diego Jiménez, Montalbán, Teo James y Lorenzo
Suplentes: Sebastián, Tomás, Jaume Villar, Antonio Moreno, Álex, Sergio, Manel, Andrada, Pepe.
Banquillo
en el banquillo, Belletti tiene a Eder como portero suplente, Guillem Víctor, álex Campos y Oduro de defensas, Guille y Tommy Marqués como centreocampistas y los delanteros Aziz, nuhu Fofana y Uri Pallás
11 interesante
El Barça Atlètic jugará así: Kochen, Anaya, Mbacke, Cortés, Jofre; Brian Fariñas, Toni, Juan; Dani Rodríguez, Shane Kluivert y Dro
Alineaciones
Dro y Jofre son titulares en el filial
