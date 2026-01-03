Barça Atlètic-Ibiza Islas Pitiusas: Horario, dónde ver y alineaciones probables del partido de 2a RFEF

El primer reto del año pasa por ganar al Ibiza y afrontar con la moral reforzada el partido del próximo miércoles contra el Valencia Mestalla. Los de Belletti inician el 2026 con dos partidos en casa para afianzarse como un serio aspirante al ascenso a Primera Federación.

El central Álvaro Cortés y el mediocentro Roger Martínez causan baja respecto al último partido del Barça Atlètic. ambos cumplen sanción tras recibir la quinta tarjeta amarilla en el campo del Atlético Baleares.

Marcos Parriego podría debutar en el filial tras superar sus problemas físicos y haber podido entrenarse durante toda la semana al mismo ritmo que sus compañeros. El centrocampista madrileño subió esta temporada del Juvenil A pero todavía no ha podido debutar con los de Belletti.

Parriego está listo para debutar / FCB

El conjunto ibicenco llega al Johan Cruyff en el mejor momento de la temporada. Los de Raúl Casañ son octavos con 22 puntos tras acumular cuatro victorias y dos empates en las últimas seis jornadas. El Ibiza-Islas Pitiusas está a solo tres puntos de un Barça Atlètic que se mantiene en zona de play-off con 25 puntos y una quinta posición que es consecuencia de un final del 2025 irregular.

La visión de Belletti

Juliano Belletti destacó en los medios del club que el parón por las fiestas navideñas ha sido positivo para su equipo:" La exigencia fue muy dura en los próximos meses, el descanso mental vino bien. Las sesiones que hemos hecho esta semana han sido espectaculares."

Todo ello le hace estar esperanzado viendo la actitud y predisposición de sus jugadores: "Los jugadores están muy motivados por jugar en casa. Este mes será muy duro con la secuencia de partidos que tenemos y algunos de ellos entre semana".

Un factor clave para lograr buenos resultados es el de la afición. El filial blaugrana está acostumbrado a jugar con poco público y Belletti pide que los aficionados del Barça den un paso adelante: "Hay muchos lesionados y jugadores con el primer equipo y por eso necesitaremos más que nunca la ayuda de la afición. Sería importante que los culés vengan al Johan Cruyff. Cuanta más gente venga, con un equipo muy joven, tendremos más confianza".

Sobre el rival de este domingo, el técnico del Barça atlètic destaca su evolución: "El Ibiza no empezó bien pero reaccionó de una manera muy efectiva. Suman seis partidos sin perder y encajan pocos goles, los hemos estudiado bien y destacan por sus transiciones ofensivas. Lo que tenemos que hacer es mejorar nuestro juego. Hemos encajado muchos goles en los últimos partidos y no es solo un tema de trabajar la defensa, hemos trabajado todo el equipo y se trata de ajustar cosas para hacerlo lo mejor posible. "

Horario y dónde ver

El partido entre el Barça Atlètic y el Ibiza-Islas Pitiusas corresponde a la jornada 17 del grupo tercero de la Segunda Federación.

Guille Fernández puede volver al once del filial / FCB

El partido será arbitrado por Salvador Elías y se disputará este domingo a las 12 horas en el estadi Johan Cruyff. El partido se podrá ver en directo por el canal oficial del Barça en Youtube.

Alineaciones probables

Estos son los onces iniciales que podrían presentar tanto Juliano Belletti como Raúl Casañ.

Barça Atlètic: Kochen, Anaya, Mbacke, Cuenca, Oduro; Brian Fariñas, Guille, Juan; Dani Rodríguez, Toni Fernández, Shane Kluivert.

Andrés Cuenca apunta a titular / FCB

Ibiza-Islas Pitiusas: Edu Frías, Castro, Jiménez, Bourdal, Bernal, Marcos, Riquelme, Villar, Montalbán y Gibert.