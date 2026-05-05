Barça Atlètic: ¿Un fracaso justificado? Las 5 claves de una amarga temporada

El Barça Atlètic sabía que no dependía de sí mismo para jugar el play-off de ascenso a Primera RFEF. Los de Juliano Belletti tampoco lo hubieran conseguido en caso de tropezar sus rivales directos (Reus FC Reddis y Alcoyano) en la última jornada, pues ni siquiera fueron capaces de hacer los deberes y vencer en el feudo del descendido Torrent (3-1 para los valencianos). Fue el triste final a una temporada en la que a los azulgranas les ha pasado de todo. Una campaña repleta de obstáculos, algunos imposibles de superar, pero la gran pregunta que hay que hacerse (sobre todo en el club) es si el desenlace está justificado, si se pueden extraer lecturas positivas o si, directamente, es un fracaso sin paliativos. Estas son algunas de las claves que pueden explicar la situación:

1.- Una base campeona apenas reforzada

El club azulgrana apostó fuertemente por una columna vertebral muy joven pero exitosa. Confió en el entrenador que había llevado al Juvenil A a conquistar la UEFA Youth Liga, la Liga y la Copa del Rey. Juliano Belletti se rodeó de muchos futbolistas de la plantilla con una enorme proyección. Se marcharon de aquel equipo Kospo, Arnau Pradas y Hugo Alba (titulares en la final contra el Trabzonspor) y Joan Virgili (que fue suplente porque ya estaba en dinámica del filial). Los Xavi Espart, Landry Farré, Brian Fariñas o Juan Hernández se sumaban a los Toni, Guille Fernández, Álvaro Cortés y compañía. Y aunque fueron traspasados o cedidos futbolistas que habían sido importantes, como Astralaga, Áron, Sergi Domínguez o Aleix Garrido, se consideró que apenas hacía falta refuerzos.

En verano llegaron solo el centrocampista Roger Martínez, y el portero Emilio Bernad, además de repetir (pese a que apenas había jugado) la cesión de Aziz Issah. En el mercado invernal se incorporaron varios jugadores, pero que acabaran jugando en el filial, solo Joaquín delgado y Patricio Pacífico.

2.- La inexperiencia en una categoría 'dura de pelar'

Ni Belletti ni los jugadores tenían ninguna experiencia en la cuarta categoría, plagada de terrenos de juego difíciles de practicar fútbol y de equipos defensivos para los que ganar al Barça Atlètic era toda una gesta. Para algunos futbolistas que estaban contando ya desde el inicio con Hansi Flick no fue fácil asumir el hecho de 'bajar' a jugar partidos de Segunda RFEF. Pero, en general, la actitud fue buena desde el primer día. De hecho, la Liga arrancó bien, con 5 victorias y una sola derrota en los 6 primeros partidos. Se empezó a torcer en el feudo del Atlètic Lleida (un triunfo en los siguientes 6 encuentros) y ya no se logró enderezar más el rumbo. Solo una vez, ya en la recta final, se enlazaron dos victorias consecutivas... cuando se venía de caer en tres partidos seguidos.

3.- La plaga de lesiones, un gran hándicap... ¿sin explicación?

Es imposible separar el rendimiento del Barça Atlètic del continuo goteo de lesiones, algunas de ellas gravísimas y que han ido minando la moral del vestuario. Son el factor principal para entender por qué el filial azulgrana ni siquiera ha alcanzado el play-off. Futbolistas que debían ser muy importantes (Landry Farré, Víctor Barberá, Diarra...) o que estaban en un gran momento (el caso más significativo, el de Sama Nomoko) sufrieron las consecuencias.

Las lesiones pueden justificar (en parte) los malos resultados deportivos, pero en sí mismas, no tienen justificación cuando son en un número tan elevado. Juliano Belletti admitió que no habían encontrado una explicación y defendió el trabajo de médicos, fisios y recuperadores. Muchas han sido por mala suerte, pero un club del nivel y la entidad del Barça está obligado a profundizar, a buscar las causas, detectarlas y tomar decisiones para que no vuelva a ocurrir. Por el bien de todos.

4.- El 'ascensor' ha seguido funcionando

Pese a todos los contratiempos, la correa de transmisión no se ha parado y han seguido subiendo futbolistas del filial al primer equipo. Es la gran defensa que ha esgrimido el propio Belletti. Dro (antes de su marcha al PSG), Xavi Espart, Tommy Marqués y Álvaro Cortés han conseguido estar en plena dinámica para Hansi Flick y el técnico brasileño del filial se enorgullece de haber preparado a otros jugadores que están listos para dar el salto, como Brian Fariñas, y de haber adaptado al grupo a prometedores jugadores procedentes del Juvenil A, como Álex Campos, Pedro Villar o Shane Kluivert.

El técnico brasileño ha llegado a utilizar a 43 futbolistas a lo largo de la temporada, una cifra que no tiene parangón. Ha tenido que echar mano de todos los recursos posibles y aunque no haya sido por causas positivas (la mayoría para cubrir lesiones) sí ha servido para que muchos futbolistas que subirán al filial la próxima campaña ya estén preparados.

5.- ¿Y ahora, qué?

Es la gran pregunta. Una segunda temporada en Segunda RFEF para un filial como el del FC Barcelona no puede dejar satisfecho (o indiferente) a nadie, pero es lo que hay. Se trata de no repetir errores y de sacar más provecho a las cosas (que también ha habido) que se han hecho bien. Lo normal es que se vuelva a buscar el ascenso con el mismo entrenador. Juliano Belletti que ha intentado mantener la calma en todo momento para no verse sobrepasado y seguro que le servirá esta experiencia.

El de Cascavel se está jugando mucho a nivel personal, labrarse una carrera y un prestigio como entrenador, y sus últimas declaraciones han dado paso a la incógnita sobre su continuidad. El club también tendrá que decidir si mantiene su apuesta.