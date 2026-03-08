El Barça Atlètic firma un empate in extremis para no perder comba

Unas inocentes manos en el área del Barça Atlètic evitaron que el filial barcelonista encajara la primera derrota de la temporada en el Johan Cruyff. El equipo de Juliano Belletti se encontró con un hueso muy duro de roer como fue el Atlético Belares y el empate final se puede considerar justo por los méritos de ambos conjuntos.

Barça Atlètic-Atlético Baleares Segunda Federación FCB 1 1 ATB Alineaciones Barça Atlètic Emilio Benad, Guillem Víctor (Nil Teixidor, 86'), Campos, Patricio Pacífico (Olmedo, 60'), Oduro, Villar (Pedro Rodríguez, 67'), Fariñas, Guillermo (Juan Hernández, 67'), Aziz (Tunkara, 60'), Joaquín Delgado y Ureña Atlético Baleares Pablo García, Lache, Alejandro, Iván López, Jaume Pol, Bonet, Sheriff, Moha Keita (Bejarano, 86'), Cherta (Castell, 86'), Rubén Bover (Morillo, 53') y Fustos (Pachón, 70')

El resultado no era el más conveniente para recortar puntos con la cabeza, pero afianzar al equipo en la zona de play-off y evitar que el Atlético Baleares se dispare con una ventaja de seis puntos en la pugna por el tercer puesto.

Cada posición es importante para tener la ventaja del factor campo en las rondas decisivas para el ascenso en caso de que el Barça no ascienda directamente, algo que a día de hoy parece muy complicado.

Peligro con Moha Keita

El Barça Atlètic arrancó bien el partido con dos ocasiones consecutivas con Guillermo y Villar acercándose con peligro a las inmediaciones de Pablo Garcia. Eso sí, el inicio no tuvo continuidad con el paso de los minutos. El Atlético Baleares despertó de la mano de un Moha Keita que estuvo muy activo.

El primer tiempo, al igual que el resto del encuentro, estuvo muy marcado por la igualdad. No hubo grandes ocasiones, excepto una rosca desde fuera del área de Guillermo que se marchó lamiendo el travesaño.

El Atlético Baleares demostró que es un claro aspirante al ascenso con una defensa rocosa y con un planteamiento valiente, poco habitual en los rivales que juegan en el Johan Cruyff.

Golpe tras el descanso

El segundo tiempo mantuvo la tónica del equilibrio de fuerzas, aunque los isleños se avanzaron en el marcador. Moha Keita volvió a romper por dentro, vio el desmarque de Morillo quien marcó por el palo corto de un sorprendido Emilio Bernad.

Un jarro de agua fría del que el Barça Atlètic le costó recuperarse. Belletti tuvo que agitar el encuentro con los cambios y la entrada sobre todo de Tunkara ayudó a aportar mayor desequilibrio por la banda izquierda.

Los jugadores del técnico brasileño se vaciaron para conseguir como mínimo el empate y ello provocó que incluso alguno de ellos tuviera que ser sustituido con rampas como fue el caso de Guillem Víctor.

Patricio Pacífico

Tampoco completó los 90 minutos uno de los fichajes, Patricio Pacífico, quien debutó situado en el flanco zurdo del eje central y se le notó la lógica falta de adaptación sobre todo en la salida de la pelota. Atrás fue contundente y con el paso de los partidos, el zaguero uruguayo debe ir a más.

El resto del equipo mostró una muy buena actitud. El Atlètico Baleares también fue intenso y buscaba el segundo gol para evitar el susto final, que acabó por llegar. Emilio Bernad estuvo activo para mantener al equipo a flote y aspirar a, como mínimo, mantener la racha del equipo como invicto en el Johan Cruyff.

Claro penalti

Joaquín Delgado, como '9' puro, volvió a demostrar que puede ser muy importante hasta final de temporada. Dispuso de un cabezazo para intentar el empate y también un remate de killer a centro de Nil Teixidor, que el portero Pablo Garcia pudo resolver.

Cuando el partido parecía condenado a la victoria visitante, unas claras manos permitieron a Brian Fariña disponer de un penalti en el tiempo de añadido.

El capitán del Barça Atlètic lo convirtió con seguridad engañando al portero y permitiendo el empate, si bien el Baleares tuvo la última en una contra. Al final, las tablas fue el resultado más justo por lo que se vio sobre el terreno de juego.