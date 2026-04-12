Barça Atlètic-Espanyol B: resultado, resumen y goles del partido de la Segunda RFEF

Buenos días

Hola, bienvenidos al directo de SPORT del Barça Atlètic-Espanyol B. ¿Os habeis quedado con ganas de derbi? Hoy se juegan dos más. A las 12h en el Johan Cruyff este Barça Atlètic-Espanyol B y a las 16h un Espanyol-Barça de la categoría Sub-16