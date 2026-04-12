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Barça Atlètic-Espanyol B: resultado, resumen y goles del partido de la Segunda RFEF
Sigue en directo el partido entre el Barça Atlètic y el Espanyol B (12.00h) en directo en SPORT
Gran sorpresa
Vícvtor Barberá es el 9 titular y Joaquín Delgado se queda en el banquillo. Sorpresa mayúscula ya que Delgado era hasta ahora titular indiscutible. Joaquín ha marcado seis goles mientras que Barberá suma siete pese a estar muchas semanas de baja.
Once confirmado con sorpresas
Joaquín Delgado se queda en el banquillo y Barberá es titular.
Vestuarios preparados
Estamos a la espera de conocer los onces del Barça Atlètic y Espanyol B. Los vestuarios ya están más que listos.
Buenos días
Hola, bienvenidos al directo de SPORT del Barça Atlètic-Espanyol B. ¿Os habeis quedado con ganas de derbi? Hoy se juegan dos más. A las 12h en el Johan Cruyff este Barça Atlètic-Espanyol B y a las 16h un Espanyol-Barça de la categoría Sub-16
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