Barça Atlètic-Espanyol B: Horario, dónde ver y alineaciones probables del derbi de filiales

Será el cuarto miniderbi del fin de semana. Este sábado ya se han jugado tres duelos entre Barça y Espanyol con superioridad aplastante del barça. Dos triunfos culés y un empate con un balance de once goles del Barça y solo cuatro del conjunto blanquiazul. El Sub-15 ganó (3-1) con autoridad aunque la goleada fue a cargo del Sub-11 B barcelonista (1-6). el único empate fue del Sub-11 A del Barça ante el Sub-12 perico.

Este domingo se disputan dos más. Todas las miradas estarán puestas en el Johan Cruyff (12h) ante el enfrentamiento entre los segundos equipos del Barça y Espanyol. Blaugranas y pericos también se medirán en la Ciutat Esportiva Dani Jarque (16h ) en el derbi de equipos Sub-16 (Espanyol Media).

Toni Fernández apunta a titular / FCB

Para el Barça Atlètic y el Espanyol B es un derbi de urgencias ya que el empate castigaría las aspiraciones de ambos conjuntos y una derrota sería un golpe duro para seguir agarrándose al play-off. Mientras los blanquiazules suman cinco partidos seguidos sin ganar los de Belletti rompieron una mala racha goleando (1-5) al Porreres. El Barça Atlètic aventaja en cuatro puntos al filial blanquiazul que buscará repetir el triunfo de la ida en Sant Adrià del bessós.

Belletti podrá contar con Tommy Marqués mientras que está pendiente del concurso de Álvaro Cortés y Xavi Espart con el primer equipo para incluirlos en el once inicial. El brasileño también está pendiente de recuperar a Gistau y Dani Rodríguez después del retorno exitoso de Barberá que ya marcó la semana pasada en tierras baleares.

Belletti espera una reacción del equipo / FCB

El equipo de Raúl Jardiel ganó su último partido el 1 de marzo (0-1) en el campo del Porreres pero este triunfo es el único que han logrado en sus últimos nueve partidos. Pese a esta racha negativa, un triunfo blanquiazul en el Johan Cruyff les volvería a situar en la pelea por acabar entre los cinco primeros.

Juliano Belletti entiende que, a falta de cuatro jornadas para el final, el derbi de filiales es un partido clave y por ello ha realizado un llamamiento para que la afición blaugrana ayude a su equipo en este encuentro: "Tenemos un objetivo pero no lo conseguiremos solos, necesitamos a los socios y aficionados y eso será importante"

Belletti entiende que el equipo está preparado para ganar su segundo partido de manera consecutiva: "La confianza ha vuelto para nuestro equipo ha vuelto. En el partido de ida no nos salieron bien las cosas, aquí creo que será diferente y desde entonces hemos mejorado mucho nuestro trabajo colectivo"

La motivación para lograr plaza de play-off es muy alta aunque Belletti siempre observa a sus jugadores muy metidos en el día a día independientemente de que haya ahora menos margen de maniobra: "Nuestros jugadores siempre están motivados y han mostrado todo el curso mucha competitividad, aunque queda poco vamos paso a paso, este partido es muy importante para nosotros, lo afrontamos con mucha confianza"

La goleada en el campo del Porreres ha tenido un efecto balsámico: "La confianza ha vuelto para nuestro equipo ha vuelto. En el partido de ida no nos salieron bien las cosas, aquí creo que será diferente y desde entonces hemos mejorado mucho nuestro trabajo colectivo"

Alineaciones probables y dónde ver el derbi

El derbi será dirigido por el colegiado Sergi Rimbau y se espera que Belletti y Raúl Jardiel presenten estas alineaciones a partir de las 12h en el Johan Cruyff

Barça Atlètic: Kochen, Espart, Olmedo, Cortés, Pacífico; Tommy, Brian Fariñas, Toni Fernández; Aziz, Delgado, Juan Hernández

Pacífico, durante un lance del Barça Atlètic-Sant Andreu / FCB

Espanyol B: Serred, Rufo, Timera, Català, Pleguezuelo, Sander, Caroutas, Londoño, Peries, Almansa y Castell

El partido de la Jornada 31 de la Segunda Federación se podrá ver en directo en el canal oficial de Youtube del Barça y en Esport 3.