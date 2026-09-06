El Barça Atlètic ya tiene dorsales para la nueva temporada

El Barça Atlètic de Juliano Belletti ya tiene definidos los dorsales de su plantilla para la temporada 2026/27. El filial afronta el nuevo curso con una plantilla renovada después de un verano con diversas incorporaciones y promociones de jugadores procedentes del Juvenil A.

Ocho futbolistas se incorporan al Barça Atlètic con dorsal del filial. Se trata de Jesse Bisiwu, que lucirá el 24; Hamza Abdelkarim, con el 19; Catovic, con el 12; Caicedo, con el 5; Castro, con el 3; Juan Ybarra, con el 14; Ignasi Quer, con el 23, y Joni Hernández, que llevará el 27.

La mayoría de los jugadores que ya formaban parte de la plantilla también estrenarán dorsal. Solo Walton, que mantiene el 15, y Gistau, que seguirá con el 29, conservan el número de la pasada temporada.

Entre los principales movimientos destaca el de Eder Aller, que pasa del 13 al 1, mientras que Landry cambia el 23 por el 2. Aziz llevará el 7 después de haber lucido el 19, y Pedro Rodríguez pasa del 28 al 8. Tunkara cambia el 45 por el 10 y Kluivert, del 39 al 11.

También modifican su dorsal Max Bonfill, que pasa del 31 al 13; Diarra, que cambia el 24 por el 20, y Guillem Víctor, que pasa del 26 al 21. Además, el portero Iker Rodríguez lucirá el número 25.

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El Barça Atlètic también contará con protagonismo de jugadores en edad juvenil que tendrán minutos con el filial. Es el caso de Orian, que llevará el 27, y Pesquer, que lucirá el 35. Ambos tendrán dorsales superiores al 25, en línea con su condición de futbolistas todavía en edad juvenil.