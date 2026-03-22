El Barça Atlètic se desploma y se cae del play-off

El Barça Attlètic ya está fuera de la zona de 'play-off'. El conjunto blaugrana se ha ido cayendo de forma paulatina y en Sant Rafael no mejoró sus prestaciones frente a un rival que aprovechó una acción embarullada para llevarse los tres puntos.

SD Ibiza-Islas Pitiusas - Barça Atlètic Segunda Federación IBI 1 0 BAR Alineaciones SD Ibiza-Islas Pitiusas Joan Pol, Raúl Castro (Diego Jiménez, 58'), Adri López, Tomás, Pep Vidal, Jaime Villar, Antonio Moreno (Vargas, 78')'), Gilbert (Pepe, 78'), Joan Ramón (Montalbán, 69'), Lorenzo (Andrada, 78') y Marquitos Barça Atlètic Emilio Bernard, Guillem Víctor, Campos, Pacífico, Oduro, Tommy (Barberá, 68'), Guillermo (Juan, 60'), Brian Fariñas, Aziz, Joaquín Delgado y Ureña (Kluivert, 60')

El equipo ya empezó con un sobre salto ya que Pedro Villar no pudo saltar en el once inicial por unas molestias en la rodilla izquierda. La medular, sin embargo, se vio reforzada por un Tommy Marqués que dejó detalles de su calidad.

El futbolista que está en dinámica del primer equipo pudo marcar el gol de la jornada en una acción llena de habilidad en el interior del área que terminó con un taconazo que se estrelló en el poste. Poco antes había sido Guillermo quien lanzó al larguero. El Barça Atlètic arrancó muy bien y mereció el gol en este arranque.

Aziz y Ureña también inquietaron la meta ibicenca, aunque sin excesiva fortuna. Con el paso de los minutos, el equipo se diluyó un tanto y la SD Ibiza fue llegando a las inmediaciones de Emilio Bernad. Eran balones bombeados, faltas laterales y córners, que siempre causan muchos problemas en esta categoría y en un campo tan difícil como es el de Sant Rafael.

El césped artificial y las reducidas dimensiones del estadio dificultaban el juego combinativo de los azulgranas, aunque es algo a lo que los jóvenes futbolistas ya están habituados en esta categoría tan exigente. El fútbol directo debe controlarse a la perfección y aprovechar los pequeños detalles.

La SD Ibiza tenía la lección bien aprendida y salió en la segunda mitad con intención de presionar y dificultar mucho el juego barcelonista. La mayor técnica de los de Belletti no era suficiente como para superar al conjunto local, muy ordenado y con las ideas claras. Nada de complicarse la vida y aprovechar los posibles errores del filial.

Un detalle decide

Esta fórmula tan sencilla, pero práctica permitió al conjunto isleño avanzarse en el marcador. Un balón rebotado acabó en la cabeza de Diego Jiménez, quien cabeceó de forma bombeada por encima de Emilio Bernad.

El Barça Atlètic debía despertar y lo hizo de la mano de los dos cambios. Juan Hernández dio mucha más mordiente al ataque, con sus regates y acciones individuales, mientras que Kluivert también aportó un grado de electricidad aún mayor.

Las sustituciones se completaron con la reaparición de Barberá. Belletti puso toda la carne en el asador, aunque ello suponía correr más riesgos en defensa.

La SD Ibiza seguía con su plan y a base de transiciones muy directas generó peligro. Gilbert tuvo el segundo tanto en sus botas en un centro al segundo palo, pero su remate se marchó desviado.

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El filial apretó en el último cuarto de hora, aunque era muy difícil penetrar en una defensa muy ordenada y que no pasó excesivos apuros para mantener la victoria. Campos tuvo el empate en un cabezazo en el que voló Joan Pol para evitar la diana.