El Barça Atlètic se deja medio ascenso directo en el feudo del líder... y puede salir del play-off

Otro desplazamiento que el Barça Atlètic se va de vacío, el tercero de los últimos cuatro, un punto de 12 fuera de casa. Números difíciles de sostener en el obligado objetivo del ascenso de categoría. La derrota por 1-0 en el feudo del líder, un Poblense que saca adelante sus partidos siendo muy eficaz arriba y serio en defensa, deja ya casi como una quimera que el equipo de Juliano Belletti pueda subir de forma directa, pues el cuadro de Sa Pobla ya está 7 puntos por arriba del filial azulgrana y con el goal-average a favor (en la primera vuelta, en el Johan Cruyff, el resultado fue de empate a dos). Y ojo, porque el play-off también está en peligro, y de hecho, este domingo el Barça Atlètic saldrá de las 5 primeras plazas si el Alcoyano derrota al Olot. Todo se complica.

Mereció más el filial azulgrana sobre un césped totalmente impracticable, con zonas de tierra que se convirtieron en barro cuando empezó a llover. Aun así, los de Belletti encerraron a su rival en una gran fase de la primera mitad y a raíz del 1-0 en contra, en una acción en la que el estadounidense Diego Kochen no estuvo nada fino. Pero nada puede servir de excusa cuando el potencial del Barça Atlètic es tan superior al de sus rivales y esta diferencia no se está reflejando en los resultados. La categoría, ya no queda ninguna duda, se está atragantando.

Un error que se pagó caro

Belletti mantuvo a Andrés Cuenca en la titularidad pese a que el central puede salir en dirección al Como italiano y relegó a Toni Fernández a la suplencia. Dani Rodríguez fue el futbolista más incisivo del filial azulgrana en la primera mitad, si bien la mejor ocasión la tuvo Brian Fariñas a los 18 minutos, en un libre directo que se fue envenenando por el viento y el balón se estrelló en la cepa del palo. También Juan Hernández en el 35' y Tommy Marqués, solo un minuto después, tuvieron sus ocasiones, pero en disparos que salieron flojos. La última del primer tiempo fue para Dani Rodríguez, al palo corto, replicada por la buena intervención del meta local Sabater. El equipo se fue al descanso con el resultado inicial tras haber merecido por ocasiones, al menos, un gol.

Cambió el panorama en el arranque del segundo tiempo. El Poblense empezó a tener más balón y a dar muestras de por qué lidera este grupo. Un equipo al que es muy difícil marcarle un gol y que aprovecha al máximo sus ocasiones. En el 55', Kochen sacó unos buenos puños ante Peñafort, pero cuatro minutos después, al de Miami se le coló el balón en el lanzamiento de falta lateral de Nofre, no llegó al remate Peñafort, pero despistó al meta del Barça Atlètic.

Con el resultado en contra, los de Belletti se volcaron hacia el empate. Aziz había salido en la reanudación, el brasileño ordenó tras el 1-0 un triple cambio para entrar Toni, Guille y Gistau, que tuvo un par de oportunidades, sobre todo un buen disparo que hizo volar a Sabater. También Toni rozó el gol, sacó la defensa local bajo palos, y Aziz ya en la última acción, pero el balón salió fuera por poco. No hubo manera y el Barça Atlètic cayó en un partido donde se escapó medio ascenso directo.

La ficha técnica

UD Poblense: Sabater; Marco Alarcón (Giaquinto, 46') (Gori, 73'), Pep Payeras, Marc Garcia, Dieguito (Alberto Fernández, 73'), Miquel Soler (Joan Salvà, 89'), Martí Payeras, Fullana, Nofre, Peñafort y Prohens (Aitor Pons, 82').

Barça Atlètic: Kochen; Anaya, Andrés Cuenca (Shane Kluivert, 79'), Álvaro Cortés, Jofre Torrents; Roger Martínez, Brian Fariñas, Tommy Marqués (Guille Fernández, 63');, Dani Rodríguez (Gistau, 63'), Joaquín Delgado (Toni Fernández, 63') y Juan Hernández (Aziz, 46').

Gol: 1-0 M.59 Nofre.

Árbitro: Alejandro Martínez (Comité Valenciano). TA: Fullana (64') / Tommy Marqués (43').

Incidencias: Municipal de Sa Pobla. Se guardó un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario.