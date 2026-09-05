El Barça Atlètic ya tiene a sus cuatro capitanes

El Barça Atlètic ya ha definido a los cuatro jugadores que llevarán el brazalete durante la temporada 2026/27. En un curso marcado por la profunda renovación de la plantilla tras los numerosos movimientos del verano, Landry Farré, Eder Aller, Guillem Víctor y Álex Campos asumirán conjuntamente la responsabilidad de representar al filial blaugrana como capitanes.

La principal novedad respecto a temporadas anteriores es que no habrá un orden de capitanía establecido. Los cuatro futbolistas compartirán esta función a lo largo de la temporada, en un equipo que afronta el reto de pelear por el ascenso a Primera Federación, aunque manteniendo como prioridad la formación y el crecimiento de los jóvenes jugadores.

Los nuevos capitanes toman el relevo de Xavi Espart y Brian Fariñas, que después de su buen rendimiento durante la pasada temporada y una destacada pretemporada han dado el salto al primer equipo dirigido por Hansi Flick. Ambos disponen ahora de ficha del primer equipo, en una nueva muestra de la apuesta del club por los futbolistas formados en La Masia. También han dejado el Barça este verano Olmedo y Cortés, que se han incorporado al Celta Fortuna y al Royal Antwerp, respectivamente.

Los cuatro elegidos para ejercer la capitanía tienen además un punto en común: una parte importante de su trayectoria se ha desarrollado dentro del Fútbol Formativo del club. Landry Farré es el que acumula más años en la entidad. Llegó en 2015, con ocho años y en edad alevín, procedente de la PB Collblanc, y desde entonces ha pasado por todas las categorías del fútbol formativo hasta alcanzar el filial.

Eder Aller se incorporó al Barça en el verano de 2022, en su segundo año de cadete, procedente del Hospitalet. Guillem Víctor llegó en 2017, con diez años y en edad alevín, procedente del Júnior, mientras que Álex Campos se incorporó en 2021, en edad cadete, procedente del Atlètic Segre.

Los cuatro afrontan ahora una nueva responsabilidad en el Barça Atlètic: liderar el vestuario y representar los valores del club tanto dentro como fuera del terreno de juego.