El Barça Atlètic más cruyffista se divierte, golea y ya es líder

El Barça Atlètic se enfrentó en las dos primeras jornadas del campeonato a dos rivales (Porreres y Andratx) con unas características típicas de la Segunda Federación. Los de Belletti tuvieron que trabajar para contrarrestar el juego defensivo y agresivo de dos equipos veteranos que no concedían espacios y que buscaban vivir de la efectividad.

Barça Atlètic-Castellón B Segunda Federación Barça Atlètic 4 0 Castellón B Alineaciones Barça Atlètic Kochen; Espart, Olmedo, Cortés, Jofre (Walton 46'); Tommy, Fariñas, Toni Fernández (Gistau 60'); Sama Nomoko (Dani Rodríguez 46'), Barberà (Ureña 60') y Juan (Roger 81'). Castellón B Sergi Torner; Willmann (Josep Díaz 58'), Yeray (Zom a Zom 6'), Sellés, Alcira; Gabarri (Goñi 69'), Terma, Enric (Arapio 69'), Nico Font; Segura y Miguelón (Domingo 58')

En la tercera jornada liguera el panorama cambió de forma radical y el filial blaugrana se enfrentó ante un rival ultraofensivo. El Castellón B planteó el encuentro sin complejos y fue capaz de generar muchas ocasiones. El equipo de Pablo Hernández no estuvo efectivo y su riesgo defensivo lo aprovechó el Barça para generar multitud de oportunidades claras

El segundo equipo blaugrana marcó cuatro goles pero pudo anotar cuatro o cinco más pero también es cierto que el rival le generó más peligro que nunca y solo Kochen evitó que el Castellón B pudiera marcar dos o tres goles.

Si el Getafe intentó el domingo reducir los espacios y generar un contexto de partido antipático, 22 horas después el Castellón B ofreció la otra cara de la moneda. Su propuesta valiente al límite de un planteamiento suicida fue toda una bendición para los poco más de mil espectadores que se dieron cita en el Johan. esta vez sí que fue un 'salir y disfrutar' de verdad.

Los dos equipos querían el balón para atacar y nunca especularon con él. El Castellón B jugaba con una ambición insospechada pero sus llegadas al área de Kochen eran tan claras como los ataques del Barça Atlètic que disfrutaba de más espacios que nunca.

Toni Fernández es un mediapunta de gran clase / Dani Barbeito

El primero en imponer su relato fue el Barça Atlètic con un chut exterior de Xavi Espart. El lateral derecho de Vilassar anotó la primera diana con un chut con el empeine imparable que inauguraba el marcador cuando ni habíamos llegado al minuto diez del encuentro.

Barberá es un killer / Dani Barbeito

Este gol no afectó a un Castellón B que siguió con su plan 'kamikaze'. El público intuía que llegarían más goles y la duda era saber en que portería llegarían. David y Miguelón hacían lucir a un Kochen que pese a dudar en alguna acción lograba siempre resolver con éxito el numeroso trabajo al que se veía sometido.

Durante unos 20 minutos lo pasó mal el equipo de Belletti ya que no lograba encadenar posesiones largas y el Castellón B llegó incluso a pedir un penalti de Jofre. El duelo de filiales era un ida y vuelta constante, un canto al riesgo y el fútbol ofensivo dejando a un lado cualquier atisbo de conservadurismo.

Los jugadores del Barça Atlètic se dieron un festival / Dani Barbeito

La moneda pudo caer de cualquier lado pero salió cara. Víctor Barberá se inventó un zarpazo tremendo desde fuera del área para encarrilar el encuentro con el segundo gol. Una segunda diana que premiaba la ambición del Barça Atlètic y castigaba la defensa avanzada del equipo de Pablo Hernández.

Los dos extremos del Barça disfrutaban de un escenario de partido idílico para ellos con muchísimos metros para explotar su velocidad y calidad.

Así lo hicieron en la primera parte Sama y Juan y todavía disfrutaron más Dani Rodríguez y Óscar Ureña. El ampurdanés internacional sub-23 con la República Dominicana acabó de definir el partido con dos bonitos goles. Ureña y Dani son dos lujos para una categoría en la que van muy sobrados. Ureña encontró la puntería pero Dani se hartó de generar fútbol por su banda derecha.

Ureña marcó dos goles contra el Castellón B / Dani Barbeito

Ver jugar a Dani es una maravilla a causa de su increíble calidad que muestra en cada acción con su pierna izquierda.

El resultado (4-0) fue muy corto dadas las ocasiones que ambos equipos generaron. Johan Cruyff siempre decía que prefería ganar 5-4 que 1-0. El duelo de filiales entre el Barça y Castellón pudo acabar 6-3 o 7-5. Ambos equipos fueron decididamente cruyffistas. Y lo fueron de corazón.

El Castellón B no tuvo premio pero si afinan la puntería darán más de un disgusto. El Barça atlètic ya es líder con seis puntos después de tres jornadas.

En clave blaugrana el partido dejó otras notas positivas. Además de la presencia estelar de Óscar Ureña y Dani Rodríguez en la segunda mitad en los últimos diez minutos debutó Roger Martínez. El excentrocampista del Espanyol B, que jugó los últimos diez minutos del encuentro, mostró que puede ser una pieza clave en el filial.