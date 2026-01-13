El Barça Atlètic cede a Godoy al Sabadell

El FC Barcelona y el CE Sabadell han alcanzado un acuerdo para la cesión de Alan Godoy hasta el 30 de junio de 2026. Antes de cerrar la operación con el conjunto arlequinado, el club azulgrana pactó la finalización anticipada del préstamo que el delantero de 22 años tenía con el Estrela da Amadora, de la Primera División portuguesa.

Godoy había disputado la primera mitad de la temporada en el fútbol luso, donde participó en seis encuentros de liga, aunque sin lograr continuidad ni marcar ningún gol. A partir de este mes de enero, el atacante canario reforzará al CE Sabadell, actual líder del grupo 2 de la Primera Federación, en una apuesta clara por sumar minutos en un proyecto con aspiraciones de ascenso.

Pasado prometedor

El delantero llegó al Barça en el mercado de invierno de la temporada 2024/25 procedente del CD Eldense, firmando contrato hasta el 30 de junio de 2027. Su inicio como azulgrana fue prometedor: participó en los seis primeros partidos de forma consecutiva y logró estrenarse como goleador. Sin embargo, una lesión muscular frenó su progresión y le mantuvo siete jornadas fuera de los terrenos de juego.

Ya recuperado, Godoy volvió a tener protagonismo en el tramo final del curso, anotando dos goles más en las últimas jornadas. En total, el atacante cerró su etapa inicial en el filial con nueve partidos disputados (seis como titular) y tres goles, cifras que invitan al optimismo de cara a su nueva etapa en Sabadell.

Con esta cesión de larga duración, el Barça busca que el jugador recupere ritmo competitivo y continuidad, mientras que el Sabadell incorpora a un perfil ofensivo con proyección para reforzar su objetivo de regresar al fútbol profesional.