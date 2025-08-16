Barça Atlètic - CE Sabadell, en directo: resultado al descanso y resumen del primer tiempo, en vivo

DESCANSO EN EL JOHAN CRUYFF

No alarga mucho el colegiado y silba el descanso con el empate en el marcador. Primera parte muy igualada sin dominador claro, con momentos en los que se ha visto más juego y muchos más en los que se buscaba más el gol que el fútbol. Ambos conjuntos han disfrutado de oportunidades y se han impuesto al rival, aunque ninguno más que el otro.

Todo abierto para la segunda parte, con igualdad en el electrónico y 45 minutos por delante con todas las opciones sobre la mesa.