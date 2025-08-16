En directo
Barça Atlètic - CE Sabadell, en directo: resultado al descanso y resumen del primer tiempo, en vivo
Sigue el minuto a minuto del partido de preparación de los de Juliano Belletti ante el conjunto arlequinat
Pablo Rivera
DESCANSO EN EL JOHAN CRUYFF
No alarga mucho el colegiado y silba el descanso con el empate en el marcador. Primera parte muy igualada sin dominador claro, con momentos en los que se ha visto más juego y muchos más en los que se buscaba más el gol que el fútbol. Ambos conjuntos han disfrutado de oportunidades y se han impuesto al rival, aunque ninguno más que el otro.
Todo abierto para la segunda parte, con igualdad en el electrónico y 45 minutos por delante con todas las opciones sobre la mesa.
GOL DEL SABADELL (1-1)
Javi López-Pinto anota el penalti provocado por Cortés lanzando un trallazo al centro de la portería de Eder Aller que no logra romper la red, pero sí engañar al guardameta azulgrana. Llega el empate al Johan Cruyff a pocos minutos de llegar al descanso.
PENALTI PARA EL SABADELL
Tommy llegó muy tarde a defender un balón controlado por los delanteros del Sabadell y vió la amarilla provocando una falta directa que terminó con rechace de Eder Aller. Sin embargo, el rechace cayó en los jugadores arlequinados, que provocaron la pena máxima a pocos minutos del final de la primera mitad.
SE MANTIENE EL MARCADOR (1-0)
Tras la pausa de hidratación, misma dinámica sobre el verde. El Barça Atlètic busca sorprender a la defensa del Sabadell con balones largos mientras el conjunto arlequinado trata de construir una buena jugada que culmine con gol. Pero el buen trabajo defensivo de los azulgranas, muy fuertes en los choques, lo evitan para mantener el 1-0 a su favor en el marcador.
¡AL LARGUERO!
Jugada ensayada del Sabadell a balón parado tras una falta lejana. Cuando todo parecía que uno de los arlequinados iba a centrar un balón al área, Joel Priego se ha encargado de sorprender al conjunto azulgrana con un misil lanzado con su pierna izquierda que ha impactado contra el larguero de Eder Aller, quien ha logrado desviar algo la trayectoria del balón para evitar el primer gol en contra.
LO INTENTA EL SABADELL
El conjunto arlequinado trata de igualar el partido antes de llegar al descanso, con un Javi López-Pinto muy activo en ataque y con oportunidades para lograrlo. Sin embargo, su disparo más peligroso ha salido por encima de la portería local. También lo intenta Ton Ripoll con desmarques largos y balones rápidos, aunque de momento sin suerte.
BUENOS MINUTOS DEFENSIVOS DEL BARÇA
El Sabadell busca con fuerza igualar la contienda lo antes posible, pero la zaga azulgrana logra cortar todas sus intentonas con cortes de calidad y potencia física. Minutos con jugadas de poca elaboración, pensando más en el marcador que en el fútbol, con pocos pases y corta duración de la posesión.
GOL DEL BARÇA ATLÈTIC (1-0)
Gol de Juan Hernández, suave y por encima del meta del Sabadell Diego Fuoli. Primer gol que encaja el guardameta en lo que va de pretemporada, y cuando parecía que los suyos tenían más números de inaugurar el marcador. Buen gol del canterano azulgrana, que seguro que genera confianza a sus compañeros para ir en búsqueda del segundo.
PELIGRO DEL SABADELL
El conjunto arlequinado parece haber subido una marcha más a su juego con balones largos por las bandas que generan mucho peligro a los chicos de Belletti. Después de unos minutos en los que el Barça Atlètic parecía empezar a dominar el duelo, los del Sabadell han generado tres ocasiones en las que no ha llegado a disparar a puerta, pero que han pillado desprevenidos constantemente a los azulgranas.
EMPIEZA A DOMINAR EL BARÇA ATLÈTIC
El filial azulgrana se impone en el dominio del esférico por primera vez, con unos buenos minutos moviendo el juego de lado a lado frente a un Sabadell que cierra bien sus filas. Diez minutos de juego, y llegábamos al quinto sin que el balón pasara el medio campo. Sin embargo, en la primera ocasión, Rodrigo Escudero se ha ido solo de toda la zaga azulgrana con un balón largo que ha terminado en un mano a mano con el guardameta local Eder Aller que el portero ha resuelto muy bien, con frialdad.
