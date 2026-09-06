En directo
SEGUNDA RFEF
Barça Atlètic - CD Náxara, en directo: partido de la 2ª RFEF, en vivo
Sigue el minuto a minuto del Barça - Atlètic - CD Náxara de la jornada 1 que se disputa en el Johan Cruyff
2-0 | M. 47
Descanso en el Johan Cruyff. Dominio total azulgrana en el verde y en el marcador, que pudo ser más abultado.
2-0 | M. 47
Se marchó por muy poco el disparo de Kluivert, que buscó el palo del portero.
2-0 | M. 46
Falta justo en la frontal del área para el Barça Atlètic. Ira Kluivert.
2-0 | M. 45
Y ahora una más para Ignasi Quer, tras una buena jugada por izquierda, la tuvo en gran posición pero disparó fuera. Podira haber marcado alguno más el filial azulgrana.
2-0 | M. 44
QUÉ ERROR DE AZIZ. Clarísima, solo la tenía que empujar para hacer el tercero.
2-0 | M. 42
OTRA MÁS PARA EL BARÇA ATLÉTIC. Conducción fuera-dentro y disparo al segundo palo de Kluivert que desvia el meta visitante.
2-0 | M. 40
Lo probó desde la frontal Goren, a las manos del meta visitante.
1-0 | M. 39
Muy encarrilado el partido con este dominio total azulgrana y dos goles de ventaja.
2-0 | M. 36
¡GOOOOOOOOOOOOOOL DEL BARÇA ATLÈTIC! El filial tiene gol, y se llama Ignasi Quer. Doblete del ex de L'Hospitalet, ahora con un tanto de 9, definiendo en el área pequeña un buen pase de Aziz.
1-0 | M. 36
El centro se envenenó pero se perdió por encima del larguero de Iker Rodríguez.
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