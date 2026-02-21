En directo
FC BARCELONA
Barça Atlètic - CD Alcoyano, en directo: resultado y goles de la Segunda RFEF, en vivo
El filial azulgrana se mide al Alcoyano en el Johan en la jornada 24
Isaac Fandós
0-1 | M. 15
Gol del Alcoyano. Estábamos avisando de que el Barça Atlètic no había salido bien... Centro raso por la izquierda y Javi Soler, protagonista en este inicio de partido, se anticipa a Oduro y marca en boca de gol.
0-0 | M. 15
Disparo muy centrado de Romero, desde lejos. Bloca con facilidad Kochen.
0-0 | M. 13
Sin ideas de momento el conjunto de Belletti. Demasiado plano con balón.
0-0 | M. 10
De momento, diez minutos y sin ocasiones en ningún área.
0-0 | M. 8
Primera amarilla del partido, se la lleva el central visitante Javi Soler.
0-0 | M. 7
De hecho, 5-4-1 en campo propio esperando el ataque posicional de los culers.
0-0 | M. 4
Defensa de cinco en el Alcoyano para intentar de evitar los ataques azulgranas.
0-0 | M. 3
Preciosa equipación del Alcoyano con un diseño al estilo creu de Sant Jordi.
0-0 | M.1
¡Comienza el partido entre Barça Atlètic y Alcoyano!
Todo listo
Suena el himno, saltan los jugadores de los dos equipos al césped del Johan Cruyff.
