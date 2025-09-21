Barça Atlètic-Castellón B: horario y dónde ver el partido de 2ª RFEF

El Barça Atlètic quiere reencontrarse con el camino de la victoria en el Johan Cruyff después de ganar al Porreres, pero caer frente al Andratx. Los barcelonistas buscan escalar posiciones ante un Castellón B que tiene los mismos tres puntos en la tabla clasificatoria del Grupo 3 de Segunda Federación.

Juliano Belletti estará pendiente del primer equipo por si puede contar con el portero Diego Kochen o el joven Toni Fernández. En cualquier caso, el técnico está convencido de que su actual plantilla está plenamente preparada para derrotar al filial castellonense.

Una buena noticia es la recuperación de Roger Martínez, quien podría recibir el alta médica y ser de la partida después de lesionarse en pretemporada.

El partido se disputa en lunes por partido del Barça ante el Getafe en el Johan Cruyff de este domingo y poder jugar sin problemas. Belletti ha tenido muchos días para trabajar y ha tratado de recuperar anímicamente a sus pupilos, como ha comentado en declaraciones a los medios oficiales del club. "Hay que darles más confianza a los jugadores y he notado como han entrenado con intensidad y que están muy motivados".

A diferencia de otros partidos, el filial se encontrará con un equipo que le gusta jugar desde atrás, como reflejó Belletti: "Es un rival diferente, al Castellón le gustan más las asociaciones, jugar desde atrás y sin balón deberemos estar muy juntos en nuestro campo".

La obsesión de Belletti se centra en "generar ocasiones de gol" ya que "podemos jugar con nuestra forma habitual, pero también aprovechar la velocidad de algunos de nuestros futbolistas".

Cambio en el banquillo del Castellón B

El brasileño no cree que el Castellón B cambie su manera de jugar, pese a presentarse con nuevo entrenador. El técnico del filial 'orelllut', Pablo Hernández, subió al primer equipo tras el cese de Johan Plat, y los ayudantes de Hernández, Ian Molina y Toni Almeda, serán los encargados de dirigir al segundo equipo hasta que se tome una decisión definitiva.

De momento, Pablo Hernández se estrenó con una victoria en el estadio de la Cultural y Deportiva Leonesa, por lo que no se descarte que tenga continuidad con el primer equipo albinegro.

El partido se disputará a las 19.00 h. en el Johan Cruyff en un partido en el que se espera que el césped esté en buenas condiciones, pese al partido del primer equipo.

El encuentro podrá verse en streaming, a través del canal de Youtube Premium del FC Barcelona.