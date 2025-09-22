En directo
Barça Atlètic - Castellón B, en directo hoy: resultado y goles del partido de la 2ª RFEF en vivo
Sigue el minuto a minuto entre el Barça Atlètic y el Castellón B correspondiente a la jornada 4 de la Segunda RFEF
Jofre Torrents titular
El lateral izquierdo de la Selva del Camp jugará hoy su primer partido del curso con el Barça Atlètic. Hasta ahora había disputado dos ratitos con el primer equipo.
Once inicial
Ya tenemos alineación de Juliano Belletti.
