El Barça Atlètic cae en Torrent y se queda sin 'play-off'

El Barça Atlétic no logró la carambola y se quedará sin la opción de luchar por entrar en Primera Federación. No se dio nada en el estadio de Sant Gregori ni en los otros campos donde el filial también jugaba. El Reus ganó en Terrassa, el Alcoyano empató en Porreres y, lo más importante, el equipo azulgrana cayó con claridad ante el Torrent.

Torrent-Barça Atlètic Segunda Federación TOR 3 1 BAR Alineaciones Torrent Diego Kochen, Miguelón (Sibille, 91'), Lauture, Rivas (Jesús Rodríguez, 91'), Monty, Ivi Martínez, Meca (Bellissimo, 80'), Fern Cano (Rubén Moreno, 86'), Lois (Paco, 45'), Mejía y Caballero Barça Atlètic Kochen, Guillem Víctor, Olmedo (Campos, 66'), Cortés, Oduro (Walton, 63'), Tommy (Villar, 45'), Fariñas, Toni Fernández, Aziz (Joaquín Delgado, 76'), Barberà y Kluivert (Ureña, 45')

El conjunto de Belletti se sintió incómodo desde el principio. El cuadro barcelonista no sabía como superar al rival 'taronja' y las primeras ocasiones fueron locales. Lauture lo intentó de chilena y Meca, tras una salida en falso de Kochen, en la que el meta barcelonista pidió falta.

El equipo no acababa de carburar y tuvo que despertar de golpe con un duro mazazo. Guillem Víctor vio una clara segunda amarilla y dejó al equipo con diez jugadores además de provocar una falta muy peligrosa. Por fortuna para el filial, la acción de pizarra culminada por Monty se marchó fuera.

Sin embargo, el balón parado acabó penalizando al equipo. Ivi se anticipó al primer palo en un córner cerrado y superó a Kochen. El Barça debía remontar para seguir con sus esperanzas de 'play-off' frente a un rival ya descendido, que no se jugaba nada, más allá de su honor.

Golazo de Toni Fernández

Los jugadores del filial se rebelaron con el tanto rival y Toni Fernández se sacó un latigazo desde fuera del área para poner las tablas en el marcador. Un golazo en toda regla. Curiosamente, el Barça Atlètic, con un jugador menos, sacó su mejor potencial y Barberà no marcó por los pelos el segundo tanto azulgrana. Mientras, en Terrassa, el Reus seguía sin poder romper la igualada. El Barça Atlètic estaba a un gol del 'play-off' en el descanso.

Belletti agitó el equipo con la entrada de Villar y Ureña. Debía arriesgar, aunque ello le costó contras, como una clara de Miguelón que Diego Kochen supo resolver en el mano a mano. Los problemas se acentuaron con las lesiones de Oduro y Olmedo, que fueron sustituidos por Walton y Campos.

Desenlace fatídico

Pese a la inferioridad numérica, el Barça Atlètic continuaba dominando el choque, muy expuesto, frente a un Torrent que seguía con su plan de intentar sorprender a la contra o en alguna acción puntual, como la que había significado el primer gol.

Finalmente, el Torrent se salió con la suya, en un centro de Miguelón y gol de cabeza de Mejía en el segundo palo. Al mismo tiempo, el Reus marcaba en Terrassa, por lo que las opciones de jugar la promoción de ascenso se dilapidaban.

El Barça Atlètic debía tirar de orgullo para no acabar la temporada con tan mal sabor de boca, pero no era el día. Meca rompió por el centro y anotó el tercero en el mano a mano con Kochen. La misión era ya imposible. Y más con los resultados de los otros campos. El filial blaugrana lo deberá volver a intentar en el próximo ejercicio.