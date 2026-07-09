El Barça Atlètic blinda su apuesta por Patricio Pacífico: amplía su cesión hasta 2027

El FC Barcelona sigue demostrando que mantiene intacta la confianza en Patricio Pacífico, pese al durísimo contratiempo que sufrió el pasado mes de abril. El club blaugrana anunció este jueves un acuerdo con Defensor Sporting para ampliar una temporada más la cesión del central uruguayo, que continuará vinculado al Barça Atlètic hasta junio de 2027. Además, ambas entidades mantienen intacta la opción de compra que ya figuraba en el acuerdo firmado el pasado invierno.

La decisión confirma la apuesta que la dirección deportiva lleva meses defendiendo internamente. En el Barça nunca existieron dudas sobre el potencial del defensor de 19 años y, pese a que una grave lesión de rodilla frenó en seco su progresión, el club ha querido enviarle un mensaje de máxima confianza prolongando su estancia mientras completa la recuperación.

Pacífico aterrizó en la Ciutat Esportiva durante el mercado invernal y necesitó unas semanas para superar unas molestias musculares antes de estrenarse oficialmente con el filial. Debutó el 8 de marzo frente al Atlético Baleares y, desde ese momento, se convirtió en una pieza imprescindible para Juliano Belletti en el tramo final de la temporada.

Su impacto fue inmediato. El uruguayo ofreció un rendimiento muy por encima del esperado, mostrando personalidad, contundencia y una notable salida de balón. Además de consolidarse como central, también respondió con garantías cuando actuó como lateral izquierdo, una polivalencia que reforzó todavía más la convicción del área deportiva blaugrana.

En apenas siete partidos oficiales, todos ellos como titular, Pacífico incluso tuvo tiempo de estrenarse como goleador en la contundente victoria frente al Porreres. Sin embargo, cuando atravesaba su mejor momento, llegó el golpe más duro. En el encuentro disputado contra la UE Olot sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que puso punto final de forma prematura a su temporada.

Renegociar el pacto

Aquella lesión también alteró los planes contractuales previstos. El acuerdo entre Barça y Defensor Sporting contemplaba que la compra del futbolista se activara automáticamente cuando alcanzara los diez partidos oficiales con el filial. La grave lesión dejó esa cifra detenida en siete encuentros y obligó a ambas partes a renegociar la operación.

Tal y como avanzó SPORT hace varias semanas, la voluntad del Barça siempre fue buscar una solución que permitiera mantener al jugador en el club sin precipitar una compra mientras se recuperaba. Antes de cerrar el nuevo acuerdo, la entidad quiso comprobar que la intervención quirúrgica y la evolución médica eran plenamente satisfactorias. De hecho, Deco siguió muy de cerca todo el proceso y propuso que el doctor Joan Carles Monllau, uno de los traumatólogos de máxima confianza del club, fuera quien realizara la operación en Barcelona.

Las sensaciones desde entonces no han podido ser más positivas. En la Ciutat Esportiva destacan tanto la evolución física del defensa como su implicación diaria durante la recuperación, acudiendo prácticamente desde el primer momento a las instalaciones del club para acelerar su regreso.

Con esta ampliación de la cesión hasta 2027, el Barça gana tiempo para que Pacífico vuelva en plenas condiciones y mantiene intacto su plan de futuro. Si el uruguayo recupera el nivel que mostró en sus primeros meses como blaugrana y alcanza los partidos previstos en el acuerdo, la intención del club sigue siendo la misma que cuando decidió ficharlo en invierno: convertirlo definitivamente en jugador del FC Barcelona.