El Barça Atlètic de Belletti deja buenas sensaciones pese a caer ante el Tona

El Barça Atlètic arrancó la pretemporada con una derrota (2-1) ante la UE Tona en el primer amistoso del verano, el primero de la segunda temporada de Belletti al frente del filial. Con buena parte del bloque habitual realizando la pretemporada con el primer equipo de Hansi Flick, el técnico brasileño presentó un once muy rejuvenecido, con varios futbolistas que dieron sus primeros pasos con el Barça Atlètic. El conjunto azulgrana, que dio el pistoletazo de salida al stage que realizará esta semana en la Vall d'en Bas, dejó buenas sensaciones con balón, pero acusó su falta de eficacia en las áreas.

Belletti apostó de inicio por cuatro caras nuevas: Javi Castro en el eje central de la defensa con Onstein y un tridente ofensivo formado por Ignasi Quer, Juan Ybarra y el extremo Joni Hernández, uno de los fichajes del verano. Precisamente Joni fue uno de los más destacados del encuentro. Muy activo por banda, generó peligro constantemente y participó en la primera gran ocasión del partido con un gran pase filtrado para Quer, cuyo disparo, ajustado al palo, no entró por muy poco. Adrián Guerrero también rozó el gol antes del descanso, pero David Aroca volvió a evitar el tanto azulgrana.

El castigo llegó justo antes del intermedio, cuando Toni Cao adelantó al Tona. Tras ocho cambios en el descanso, el filial siguió llevando el peso del partido, aunque Carlos Martínez amplió la ventaja local al aprovechar un rechace tras un disparo al poste. Lejos de venirse abajo, el Barça Atlètic insistió, con ocasiones de Roberto Tomás y Chelfi, hasta encontrar el premio con un potente disparo de Nuhu Fofana desde fuera del área. Nil Vicens tuvo la última para empatar, pero tampoco entró. El resultado no reflejó el dominio de un filial que dejó buenas sensaciones