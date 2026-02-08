En directo
FC BARCELONA
Barça Atlètic - Barbastro, en directo hoy: partido de Segunda RFEF, en vivo
Sigue el minuto a minuto del partido de la 2ª RFEF entre Barça Atlètic y Barbastro desde el Johan Cruyff
M.21 (0-0)
Dani Rodríguez sigue siendo el más peligroso del filial azulgrana. Busca desbordar una y otra vez por banda, aunque ahora no lo ha conseguido.
M.19 (0-0)
Vuelve a poner una marcha más el Barça Atlètic. La velocidad en la zona de tres cuartos es clave para desarbolar el sistema defensivo del Barbastro. Buena combinación entre Juan y Toni.
M.16 (0-0)
Luce nuevo look Dani Rodríguez, con mechas rubias. Intentó una nueva acción individual el de Astigarraga.
M.13 (0-0) | ¡Gran ocasión del Barbastro
Disparo durísimo de Isaac desde la frontal que sale alto por muy poco. ¡Cuidado!
M.11 | (0-0)
Se equilibra un tanto el juego. El Barbastro empieza a sentirse cómodo.
M.8 (0-0) | Hansi Flick, en el palco
El técnico del primer eqipo del Barça, que este sábado hizo debutar a Tommy Marqués, no se ha querido perder el partido. Aquí el momento de su llegada al Estadi Johan Cruyff, captado por nuestros compañeros de Punto Deportivo:
M.1 (0-0) | Amarilla a Isaac
Amonestado el futbolista del Barbastro por una entrada por detrás a Jofre Torrents.
M.5 (0-0)
Primera aproximación del Barbastro. Córner desde la izquierda de los rojiblancos, saca los puños Diego Kochen.
M.4 (0-0) | ¡Casi Dani Rodríguez!
La primera del eléctrico futbolista vasco. Ha buscado su jugada característica desde la banda derecha, escorándose hacia el centro, pero le salió el disparo desviado.
M.3 (0-0) | Tommy, de pivote
El barcelonés se ubica en el pivote defensivo, con Toni Fernández, por la derecha, y Brian Fariñas, por la izquierda, en los interiores.
