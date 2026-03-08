Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FC BARCELONA

Barça Atlètic - Atlético Baleares, en directo hoy: partido de la Segunda RFEF, en vivo

Sigue el minuto a minuto del duelo entre el filial y el Atlético Baleares en el Johan Cruyff

Joaquín Delgado firmó un doblete en Terrassa

Joaquín Delgado firmó un doblete en Terrassa / FCB

Jordi Gil

Jordi Gil

