En directo
FC BARCELONA
Barça Atlètic - Atlético Baleares, en directo hoy: partido de la Segunda RFEF, en vivo
Sigue el minuto a minuto del duelo entre el filial y el Atlético Baleares en el Johan Cruyff
Minuto 11 (0-0)
Luis Blanco ha salido con un once para nada especulador con Pablo García, Lache, Alejandro, Iván López, Jaume Pol, Bonet, Sheriff, Moha Keita, Cherta, Rubén Bover y Fustos.
Minuto 9 (0-0)
Buena internada de Oduro, cuya velocidad empieza causar estragos. El Atlético Baleares quiere jugar y eso ofrece espacios interesantes.
Minuto 6 (0-0)
El Atlético Baleares ha despertado y se organiza un mejor después de los dos primeros sustos de los de Belletti.
Minuto 2 (0-0)
Ahora ha sido Villar, cuyo cabezazo se marcha fuera por poco.
Minuto 1 (0-0)
Guillermo tuvo la primera para el Barça Atlètic, pero el balón se marcha a córner. Empieza fuerte el filial.
Arranque
¡Empieza el partido en el Johan Cruyff!
Esta es la alineación de Belletti para el duelo de este mediodía, con la novedad y el debut de Patricio Pacífico en el once culé:
¡Buenos días! Bienvenidos a la narración de este Barça Atlètic - Atlético Baleares desde el Johan Cruyff. Hoy, los de Juliano Belletti se juegan más que tres puntos, y es que una victoria los coloca en tercera posición de su grupo superando al conjunto balear.
- Athletic Club - Barça, en directo: Alineaciones, horario y dónde ver el partido de Liga
- Ferrero y su aviso a Alcaraz: 'Me equivoqué, pero las distracciones cada vez son más golosas
- Mbappé y Ester Expósito, cazados en París: las imágenes que hacen arder al madridismo
- La continuidad de Dro, en peligro
- Athletic - Barça: un once para mantener el equilibrio de las rotaciones
- La rutina de entreno de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno (54 años): 'Hago bicicleta de montaña, pesas y salgo a correr
- El Real Madrid se queda sin blanca: solo 3,4 millones en caja
- Athletic Club - Barça, en directo: las polémicas y reacciones, en vivo