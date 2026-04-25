Barça Atlètic-Atlètic Lleida: horario, dónde ver y alineaciones probables del partido de Segunda RFEF

Dos finales para un Barça Atlètic que llega a las dos últimas jornadas de la Segunda RFEF sin tener los deberes hechos. El filial azulgrana no depende de si mismo para tener billete para disputar los playoffs de ascenso. El empate en Olot de la semana pasada hizo que el cuadro dirigido por Juliano Haus Belletti quedara igualado con el Reus, el último equipo que marca la clasificación para esas eliminatorias por subir de categoría. Con el 'hándicap' de que los reusenses tienen el 'goal average' particular ganado.

El cuadro barcelonista tiene 49 puntos y recibe este domingo (12:00) a un Atlètic Lleida ya descendido. Los ilerdenses consumaron el fin de semana pasado la pérdida de categoría y llegan al Estadi Johan Cruyff sin más objetivos que el acabar con dignidad su periplo por la Segunda RFEF. Es la penúltima jornada de esta fase regular y en la última el filial también se mide con un equipo ya descendido, en ese caso al Torrent.

Juan Hernández, en una imagen de archivo con el Barça / SPORT

Para el encuentro, Belletti tendrá una ristra de bajas que se ha visto ampliada con la lesión de cruzados de Juan Hernández y con la ausencia de un Guille Fernández que también dijo adiós a la temporada por problemas musculares. Eso sí, se espera que el Barça Atlètic pueda contar con los tres que están en dinámica de primer equipo con Flick: Tommy Marqués, Xavi Espart y Álvaro Cortés. Tres refuerzos de lujo, más aún con el panorama tan desolador que presenta la enfermería tras otra lesión grave de rodilla que se produjo en Olot Patricio Pacífico.

Plaga de bajas

Una de las posiciones más tocadas, precisamente, es el lateral zurdo. Lesionados Pacífico, Jofre y David Oduro, Alexander Walton puede tener su gran oportunidad. Aunque Oduro se ha ejercitado ya a finales de semana y podría entrar en la lista. Tampoco estarán por lesión Sama Nomoko, Dani Rodríguez ni Ibrahim Diarra, entre otros (estos dos últimos muy cerca de volver).

El partido, como anunciábamos, se disputará a las 12:00 en el Estadi Johan Cruyff y se podrá seguir en directo por el canal de Youtube del FC Barcelona para suscriptores y también en abierto por Esport 3. Además, en SPORT, como siempre, haremos un seguimiento al minuto.

Alineaciones probables:

Barça Atlètic: Kochen, Xavi Espart, Alexis Olmedo, Álvaro Cortés, Walton, Brian Fariñas, Tommy, Toni Fernández, Ureña, Aziz y Joaquín Delgado.

Atlètic Lleida: Marc Arnau, Dauda, Jordi, Jaume, Sule, Moró, Igor, Cobo, Camara, Cotán y Campins.