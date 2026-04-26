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Barça Atlètic-Atlètic Lleida: en directo hoy: partido de la Segunda RFEF, en vivo
Sigue el minuto a minuto del partido entre el Barça Atlètic y el Atlètic Lleida de la 2ª RFEF en SPORT
Min.24 (0-0)
Otra gran jugada de Aziz por la banda derecha que acaba con un centro peligroso que atrapa el portero del Atlètic Lleida
Min.19 (0-0)
El filial juega cada vez mejor pero le falta acierto para dominar en el marcador
Min.19 (0-0)
Ocasión clarísima de Aziz. Chut al larguero del extremo zurdo ghanés. Aziz está en forma.
Min.18 (0-0)
Se está acercando el gol del Barça. Centro de Shane que rechaza de manera milagrosa la defensa visitante.
Min.17 (0-0)
Marc arnau salva el primer gol del partido. Centro desde la izquierda de Brian y remate a bocajarro de Delgado. Ocasión de oro del B.
Min.14 (0-0)
Llegada peligrosa del Atètic Lleida y poco después primer aviso del filial blaugrana con un chut de Toni Fernández.
Min.9 (0-0)
Poco a poco el filial va mejorando su juego. El equuipo de Belletti necesita generar más peligro para superar el buen planteamiento de Jordi López
Min.7 (0-0)
El Alcoyano gana contra el Sant Andreu. El Barça necesita que el Olot puntue en Reus pero nada de esto valdría si no hay triunfo barcelonista en el Johan.
Min.6 (0-0)
El filial blaugrana ha entrado con demasiada frialdad al campo. El Atlètic Lleida parece más metido en el partido.
Min.4 (0-0)
Chut exterior del Atlètic Lleida que rebota en un defensa y segundo saque de esquina. Ocasión clara del Atlètic Lleida con Sibidé que chuta a la madera.
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