El Barça Atlètic arranca un empate con polémica en Logroño

El Barça Atlètic sumó un punto en su primera salida de la temporada en Segunda Federación. Un partido áspero, en un campo complicado, ante un rival muy correoso y un árbitro, el vasco Markel Gutiérrez que no estuvo a la altura. Dos posibles penaltis, uno muy claro sobre Bisiwu y otro sobre Ignasi Quer, se sumaron a la rigurosa expulsión de Catovic, quien vio dos amarillas en apenas cinco minutos en la recta final del choque.

Logroñés Promesas-Barça Atlètic Segunda Federación (Grupo 2) LOG 0 0 BAR Alineaciones Logroñés Promesas Tejada, Larrea, Osipov, Sálamo, Imanol, Espinosa (Muro, 66'), Dani Martínez (Rente, 71'), Bello (Sorazu, 88'), Lallana, Chinedu (Caye, 66') y David González (Iker, 78') Barça Atlètic Iker Rodríguez, Guillem Víctor, Campos, Hafiz, Landry, Villar (Pedro Rodríguez, 73'), Catovic, Orian, Aziz (Kluivert, 73'), Ignasi Quer (Joni Hernández, 88') y Bisiwu (Álex González, 61')

El partido arrancó con dificultades para el equipo de Belleti en un terreno de juego sintético en el que se levantaba mucha arena y era difícil mover el balón. El Promesas apretó de inicio con acercamientos peligrosos, siempre bien defendidos por la zaga barcelonista y un Iker Rodríguez muy seguro, especialmente en las acciones a balón parado.

El Barça Atlétic, poco a poco, se fue adueñando del juego a medida que se acostumbró al estilo de juego que debía practicar. Catovic estuvo muy bien impulsando al equipo desde el medio centro. Pese a su expulsión, el alemán dejó sensaciones positivas en su estreno en el once titular. Más problemas tuvo Bisiwu, aunque sus pocas apariciones pudieron ser decisivas.

Bisiwu se dejó notar

En la primera de ellas fue víctima de un claro penalti cuando fue derribado después de un regate en el interior del área. De manera increíble, Markel Gutiérrez dejó seguir el juego. La acción fue muy protestada por el joven belga por la claridad de la acción.

La segunda llegó tras la reanudación cuando estrelló un balón en el poste. Bisiwu fue sustituido posteriormente por Álex González, poniendo en evidencia que está en fase de rodaje después de la lesión sufrida en Sabadell en la final de la Copa Catalunya.

El Logroñés Promesas, pese a su evidente inferioridad técnica, mostró mucha garra e Imanol pudo marcar antes del descanso a la salida de un córner. El rechace acabó en su pies, pero disparó fuera. En el Barça Atlètic, lo mejor fue Catavovic y los detalles de Orian en la medular. Aziz también lo intentó por la banda, aunque sin suerte.

Méritos incluso con diez

El descanso sirvió para reajustar ideas y el equipo de Belletti salió más decidido en busca de la portería contraria. Aziz acarició el gol con un zurdazo y los ataques barcelonistas se intensificaron.

El encuentro estaba decantado claramente del color azulgrana cuando llegó otra jugada polémica con una caída de Ignasi Quer en el interior del área. Otra acción que pareció penalti, pero que el árbitro pasó por alto.

La desesperación en el filial era lógica por el estado del campo y las decisiones del árbitro, pero aún tuvieron más motivos para el enfado cuando Catovic vio dos amarillas en apenas diez minutos para quedarse el equipo con diez de manera muy rigurosa.

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Pese a ello, Álex González y Kluivert no dejaron de intentarlo, aunque sin suerte en los últimos metros. Al final, de todos modos, Iker Rodríguez fue salvador en un mano a mano ante Soraza parea salvar un punto.