FC BARCELONA

Barça Atlètic - CE Andratx, en directo: partido de la 2ª RFEF, en vivo

Sigue el minuto a minuto del partido del filial del Barça frente al CE Andratx de la Jornada 19 de la Liga de Segunda RFEF

Belletti espera que el Barça Atlètic sume un triunfo frente al CE Andratx

Belletti espera que el Barça Atlètic sume un triunfo frente al CE Andratx / Dani Barbeito

Sergi Capdevila

Sergi Capdevila

