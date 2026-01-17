En Directo
Barça Atlètic - CE Andratx, en directo: partido de la 2ª RFEF, en vivo
Sigue el minuto a minuto del partido del filial del Barça frente al CE Andratx de la Jornada 19 de la Liga de Segunda RFEF
També el CE Andratx dio a conocer los jugadores que integrarán su once inicial en el estadi Johan Cruyff:
Juliano Belletti ya ha facilitado el once inicial para el partido de esta tarde:
¡Hola a todos! Todo a punto para seguir el minuto a minuto del duelo entre el Barça Atlètic y el CE Andratx de la Jornada 19 de la Liga de Segunda RFEF.
