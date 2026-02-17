En directo
FC BARCELONA
Barça Atlètic - Andorra, en directo: resultado y goles de las semifinales de la Copa Catalunya, en vivo
Sigue en directo hoy en SPORT el partido de semifinales de la Copa Catalunya entre el Barça Atlètic y el Andorra en el Estadi Johan Cruyff
Xavi Turu
MIN. 17, BAR 0-0 FCA
¡Falta muy peligrosa en la frontal del área para el Barça Atlètic!
MIN. 16, BAR 0-0 FCA
Amarilla para el central del Andorra, Alende, después de desequilibrar a Fariñas.
MIN. 14, BAR 0-0 FCA
¡El Andorra tiene la más clara del partido hasta el momento! Jugada individual y recorte dentro del área de Olabarrieta que le pega con la zurda y el esférico pega en el poste y se marcha fuera.
MIN. 12, BAR 0-0 FCA
Primer saque de esquina para los de Belletti con un centro de Fernández que se fue muy pasado al segundo palo.
MIN. 11, BAR 0-0 FCA
Se ha igualado un poco el ritmo del encuentro con un Barça Atlètic que empieza a tener más balón y con más presencia ofensiva.
MIN. 8, BAR 0-0 FCA
Llega el primer acercamiento azulgrana con una buena triangulación, pero el control final de Toni Fernández se le fue largo y el esférico acabó en manos de Owono.
MIN. 7, BAR 0-0 FCA
Muy poco en ataque por parte del filial de Barça con un Andorra monopolizando el juego y el ritmo del partido.
MIN. 5, BAR 0-0 FCA
¡¡Otra para el Andorra!! De nuevo Cerdà, insistiendo mucho por el costado izquierdo, con un remate raso que logró despejar con acierto Emilio Bernad.
MIN. 3, BAR 0-0 FCA
Aprieta el conjunto tricolor en estos primeros compases: Josep Cerdà lo probó con su pierna derecha buscando colocación, pero el tiro se le fue abriendo y se marchó desviado.
MIN. 2, BAR 0-0 FCA
Primera jugada de la contienda con una llegada del Andorra a través de una falta lateral. Se hizo con el balón el guardameta azulgrana sin problemas.
- Girona - Barcelona: resumen, goles y resultado del partido de LaLiga
- Pedri se compra un hotel de 4,2 millones de euros en Madrid, junto al futuro circuito de la F1
- Girona - Barcelona de LaLiga 2025/26: reacciones, polémicas y última hora, en directo
- Míchel, sobre el Girona - Barça: 'Si Lamine juega con nuestra camiseta, mejor
- La opinión de Maldini sobre los dos penaltis a favor del Real Madrid ante la Real Sociedad
- Obsesionados con Dro y Dembélé
- Escándalo en 'El Chiringuito': Urizar Azpitarte confiesa que era accionista de 8 clubes mientras todavía arbitraba
- Flick, sin 'castigos' pero zarandeará el once en Montilivi