Es noticia
FC BARCELONA

Barça Atlètic - Andorra, en directo: resultado y goles de las semifinales de la Copa Catalunya, en vivo

Sigue en directo hoy en SPORT el partido de semifinales de la Copa Catalunya entre el Barça Atlètic y el Andorra en el Estadi Johan Cruyff

Barça Atlètic y Andorra buscan un puesto en la final de la Copa Catalunya

Barça Atlètic y Andorra buscan un puesto en la final de la Copa Catalunya / @fcandorra

