El Barça Atlètic 2.0 de Belletti arrancará el 20 de julio

El Barça Atlètic ya tiene fecha de arranque de cara a la temporada 2026/27, en la que buscará de nuevo el ascenso a Primera RFEF. El filial azulgrana comenzará su pretemporada el próximo 20 de julio con Juliano Belletti al mando, que afrontará su segundo curso consecutivo al frente del equipo.

El técnico brasileño renovó su contrato tras activar el club la opción de un año adicional. De esta forma, Belletti, que llegó al club en 2023 como asistente del Juvenil A, seguirá ligado al Barça Atlètic hasta el 30 de junio de 2027. La dirección deportiva valora positivamente su trabajo en la formación y la proyección de jóvenes hacia el primer equipo, y le da continuidad al proyecto.

Tras las vacaciones, los jugadores pasarán las habituales pruebas médicas y comenzarán los entrenamientos en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. La planificación incluye sesiones matinales y dobles turnos para ir cogiendo ritmo de cara a la nueva temporada.

Concentración en la Vall d'en Bas y primeros amistosos

Como es tradición en las últimas temporadas, el equipo realizará una estancia de preparación en la Vall d'en Bas (Garrotxa) entre el 2 y el 9 de agosto en las instalaciones del Royalverd Training Center. Esta mini-concentración en un entorno natural y tranquilo permite al equipo mejorar la condición física, trabajar conceptos tácticos y fortalecer la cohesión del grupo.

Juliano Belletti continuará en el Barça Atlètic / Valentí Enrich

Esta etapa servirá también para disputar los primeros partidos de pretemporada. El 2 de agosto el Barça Atlètic se enfrentará a la UE Tona y, durante su estancia allí, medirá fuerzas contra el Girona B. Estos duelos permitirán a Belletti probar combinaciones y ver el estado de forma de la plantilla en un contexto competitivo.

Una vez de vuelta en Barcelona, el calendario de amistosos continuará con dos choques más ya confirmados: el 15 de agosto, Trofeo Ciutat de L'Hospitalet ante el CE L'Hospitalet y el 19 de agosto, amistoso ante el CE Europa en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

En las semanas siguientes se irán cerrando más encuentros de preparación. El inicio de la competición oficial se conocerá el próximo 30 de junio, cuando se confirme el calendario definitivo de la Segunda Federación.

Con esta planificación, Belletti y su staff buscan que el equipo llegue en las mejores condiciones físicas y tácticas a una temporada que, una vez más, tendrá el ascenso como gran meta.