El Barça aterriza en Brasil para disputar la Intercontinental

El Barça ha llegado esta madrugada a Río de Janeiro, donde este sábado a las 16:30 horas (21:30 hora de Barcelona) se enfrentarán al Flamengo en la final de la Copa Intercontinental sub-20. El partido no podría tener mejor escenario y es que los de Juliano Belletti lucharán por hacerse con el título en el Maracaná.

Los azulgranas han llegado a la capital brasileña después de un largo viaje desde Barcelona, vía París, y ya este mismo miércoles por la mañana, empezarán a preparar el encuentro. En este sentido, durante la semana las sesiones de entrenamiento las llevarán a cabo en la Ciudad Deportiva del Fluminense.

El equipo ha viajado con 23 jugadores en la expedición, una combinación de futbolistas del actual Barça Atlètic y otros del Juvenil A. Todos ellos nacidos a partir de 2005. No obstante, el técnico brasileño no ha podido contar con jugadores importantes como Dro, Toni, Guille y Jofre Torrents, a quienes Flick ha querido mantener en la dinámica del primer equipo. Tampoco hay que olvidar que jugadores como Lamine Yamal, Pau Cubarsí o Héctor Fort también tienen la edad que les permitiría disputar el partido.

🛬👋 Rio de Janeiro rep el Barça Sub20



🔗 Els detalls del viatge: https://t.co/AFhWhBioGW



🔜 Demà, primer entrenament#FCBMasia 💙❤ pic.twitter.com/3xsFCgZHTy — FC Barcelona - Masia (@FCBmasia) August 20, 2025

Por otro lado, mientras que el Barcelona es el actual campeón de la Youth League, el Flamengo ganó la última edición de la Libertadores Sub-20. Además, ya ganó la Copa Intercontinental en 2024 en el mismo escenario ante el Olympiacos (2-1), en un encuentro disputado ante 30.000 aficionados, un hecho que buscarán repetir contra los blaugranas.

El club carioca está considerado como la mejor cantera de Brasil y, probablemente, también lo sea de Sudamérica. De ahí salió, por ejemplo, Vinicius Jr. Por eso, en un principio, los brasileños parten como favoritos paraa llevarse el título. No solo porque parten con la ventaja de ser locales, sino que, a diferencia del Barça, el Flamengo podrá contar con todos sus Sub-20 que están en dinámica del primer equipo que dirige el que fuera lateral del Atleti, Filipe Luís.