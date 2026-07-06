El Barça ata al 'nuevo' Pedri

El FC Barcelona ha cerrado para el Barça Atlètic el fichaje de Jony Hernández, futbolista de 18 años del Tenerife. El extremo grancanario recalará en la disciplina azulgrana por un montante que gira en torno a los 500.000 euros. A su vez, el club isleño se guarda un 25% de una posible futura venta. El centrocampista llega acompañado de su compañero de equipo, Juan Ybarra. Sus incorporaciones se suman a las ya oficializadas de Ignasi Quer, Javi Castro y Hamza Abdelkarim, por el que se ejecutó la opción de compra.

La operación se ha desarrollado en tiempo récord, fruto de las buenas relaciones entre el presidente del conjunto catalán, Joan Laporta, y el máximo accionista del club tinerfeño, Rayco García. Según 'COPE Tenerife', el FC Barcelona desembolsará 500.000 euros y los chicharreros se guardan un 25% de una posible futura venta. Además, el precio final puede incrementar en función de varios bonus por rendimiento deportivo y en la transacción podrían entrar jugadores del filial del Barça, que recalarían en el club de la Segunda División, siempre según el citado medio.

Jony Hernández celebra un gol con el Tenerife / CD Tenerife

Jony Hernández es un extremo zurdo habilidoso que juega a pierna cambiada. Nacido en Las Palmas de Gran Canaria, se formó en la cantera del Arguineguín, donde crecieron jugadores como Valerón o David Silva, antes de dar el salto al Valencia. Tras su paso por la capital del Turia, el canario recaló en el Tenerife, donde en escasos meses ha pasado del juvenil al primer equipo, con el que fue titular en la última jornada, con el ascenso ya en el bolsillo.

No obstante, ha estado prácticamente todo el año en el tercer equipo del Tenerife, con el que marcó cuatro goles y repartió otras tantas asistencias en 23 partidos. Su buen rendimiento en Tercera Federación le abrió la puerta del filial, con el que anotó dos tantos en solo cinco participaciones. Asimismo, también ha competido con el juvenil isleño, contra el que se midió al Barça. Precisamente, los azulgranas lo tienen bajo el radar después de haberse enfrentado a él en la Copa de Campeones juvenil, cuando azulgranas y tinerfeños se midieron en cuartos de final.

Llega junto a otro centrocampista

El Barça ha pescado en la Ciudad Deportiva Javier Pérez por partida doble. A la incorporación de Jony, se suma la del mediapunta de 22 años, Juan Ybarra, quien también llegó a Tenerife el pasado verano procedente del Rayo Vallecano.

Fue pieza clave para Mazinho durante toda la temporada. Disputó 32 de los primeros 33 partidos de Liga y solo se perdió la recta final por una lesión muscular inoportuna. Para entonces, Ybarra —autor de 13 goles con el filial— ya había debutado con el primer equipo a las órdenes de Cervera. Lo hizo en la visita del Tenerife al Romano José Fouto frente al Mérida.